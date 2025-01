Scontri chiave anche in ottica play off e play out. Gare delicate con in palio punti pesanti sarannoa anche Altomonte RC-Amantea e Scalea-Juvenilia RCS

Pronti per una emozionante domenica di calcio dilettantistico (maltempo permettendo), il 19 gennaio è in programma la 17ª giornata del campionato di Promozione girone A, la seconda del girone di ritorno.

La DB Rossoblù Luzzi, primatista della categoria con 38 punti, dopo i risultati di appena una settimana fa, sente il fiato sul collo del Trebisacce a solo un punto sotto. I rossoblù saranno ospiti della PLM Morrone (27 punti) in “casa”, una sorta di derby cittadino che vedrà le duellanti affrontarsi sul neutro del sintetico del Centro Sportivo Popilbianco. Confronto delicato se si pensa che la capolista non può concedersi distrazioni per continuare a difendere la posizione mentre gli ospiti, se vogliono ambire a piazzamento top5, non possono cedere punti, anche puntando poi sulla gara di recupero a Roseto Capo Spulico perla gara rinviata per maltempo contro la Juvenilia RCS. Arbitro Lorenzo Zaccaro di Catanzaro.

Della situazione potrebbe approfittarne il Trebisacce (37 p) in netta ascesa e a -1 dalla vetta. Un inseguimento che premia i delfini giallorossi capaci di contrastare a suon di risultati la corazzata battistrada. In riva allo Jonio arriva il Campora che con 15 punti occupa la quintultima posizione e di fatto al momento relegata nei playout. Per i padroni di casa un jolly con le orecchie tese verso Cosenza. La giornata, intrecciando i risultati altrui con un proprio risultato pieno, potrebbe essere propizia per la conquista della cima. Il Campora ha cambiato registro, una nuova guida tecnica potrebbe aver rivoluzionato le carte in tavola, quantomeno nel tema tattico. Arbitro; Daniele Fazio di Cosenza.

Guarda e osserva l’Altomonte RC, 3° in classifica con 32 punti. L’insidiosa trasferta ad Amantea rappresenta un ostacolo non facile. Ma per innaffiare la pianta de “tra i due litiganti la terza gode”, bisogna continuare nella striscia positiva di 5 risultati utili consecutivi. L’Amantea non naviga in acque tranquille, i 16 punti sinora raccolti la tengono fuori dalla zona rossa ma distanti solo 1 punto. Con valori tecnici differenti, si punterà sul fattore campo. Arbitro: Matteo D'Addato di Catanzaro.

Il Mesoraca, 4° con 30 punti, deve cancellare la sconfitta interna inflitta dal Trebisacce appena 7 giorni fa. Recriminazioni a parte, il risultato negativo inflaziona le pretese di primato. Per continuare a godere di un posto al sole, sebbene flebile, contro l’AEK Crotone serve l’impresa. I pitagorici sono fermi al palo da diverse settimane non riuscendo a schiodare i 17 punti in classifica. Per rialzare la testa e sfatare la superstizione, oltre a tenersi in relativa tranquillità lontani dalla zona rossa, urge un risultato pieno. Arbitro: Samuele Genoese di Paola.

A Cotronei il morale è alto, l’aver imposto il pari alla capolista sul proprio campo galvanizza la squadra sorpresa del torneo. A questo punto del torneo, in pochi avrebbero puntato un centesimo per la 5ª piazza con 27 punti. La gara casalinga contro il Cassano Sybaris (17 p) è insidiosa ma per continuare a credere nel miracolo non esiste avversario di sorta. I biancoazzurri cassanesi hanno mitigato la disastrosa partenza solo dopo il cambio tecnico raccogliendo punti utili a tenersi fuori dalle sabbie mobili. Un risultato utile aiuterebbe per il percorso verso la salvezza diretta. Arbitro: Pierfrancesco Staffa di Cosenza.

Trasferta ricca di insidie quella che dovrà affrontare il Sersale (25 p) chiamato a fr visita al disperato VE Rende, penultimo con 8 punti. Ora, che i valori siano diversi lo dice la classifica, ma i padroni di casa non saranno arrendevoli e potrebbero imporre l’urgente necessità di punti alla tecnica avversaria. Arbitro: Francesco Renda di Catanzaro.

Sebbene la classifica sia avara di punti per la Soccer Montalto, attualmente fanalino di coda con 6 punti, società e squadra restano ottimisti anche per la prossima gara casalinga nonostante sul proprio campo non abbia mai conquistato un punto. Sarà il ripreso Malvito (17 p) a testarne la concretezza che, dopo l’aggiustamento del puzzle atleti, ha ingranato una marcia pesante. Arbitro: Antonio Francesco M. Lamberti di Paola.

La rassegna della giornata si conclude con Scalea (15 p) – Juvenilia RCS (14 p), gara spareggio che ha nelle corde la suspence del risultato. Dopo aver ceduto di misura contro l’Altomonte RC pur uscendone a testa alta, i biancostellati hanno necessità di continuare a centrare risultati positivi per riuscire a centrare la salvezza diretta. I rossoblù jonici hanno cambiato timoniere puntando sul passato. Nella precedente gestione per la Juvenilia RCS solo sconfitte, per l’inversione e per la corsa verso sabbie asciutte servirebbe un risultato positivo. Arbitro: Alessandro Russo di Cosenza.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 14:30, ecco il dettaglio della 17ª giornata:

AEK Crotone – Mesoraca

Amantea – Altomonte RC

Cotronei – Cassano Sybaris

PLM Morrone – DB Rossoblù Luzzi

Scalea – Juvenilia RCS

Soccer Montalto – Malvito

Trebisacce – Campora

VE Rende – Sersale

La classifica

DB Rossoblù Luzzi 38 -Trebisacce 37 - Altomonte RC 32 - Mesoraca 30 - Cotronei 28 - PLM Morrone* 27 - Sersale 25 – Malvito, Cassano Sybaris* e AEK Crotone* 17 - Amantea 16 – Campora* e Scalea 15 – Juvenilia RCS* 14 - VE Rende* 8 - Soccer Montalto 6. (*) una gara in meno