Si è giocata oggi allo "Stefano Rizzo" di Corigliano Rossano la sfida valida per l'undicesima giornata di Promozione, tra i padroni di casa della Rossanese e l'Amantea. Un match che ha visto affrontarsi due tra le migliori formazioni del campionato e che alla fine ha premiato i bizantini, vittoriosi in rimonta per 2-1.

La partita

La sfida del "Rizzo" inizia con la formazione ospite che prova a dettare i ritmi: Alessandro Amendola è tra i blucerchiati più pericolosi e nei primi minuti mette in apprensione la difesa locale. De Luca, però, fa buona guardia. La partita si sblocca all'undicesimo con un dubbio calcio di rigore fischiato dal direttore di gara a favore della formazione ospite. Nel tentativo di rimettere il pallone in gioco, dopo un calcio d'angolo blucerchiato, il portiere dei padroni di casa De Luca viene a contatto con Gimenez che, in realtà, incrocia la corsa dell'estremo difensore bizantino. L'attaccante finisce a terra e l'arbitro concede il penalty e ammonisce il portiere. Proteste bizantine. Dal dischetto Gimenez segna l'1 a 0 per l'Amantea. Il vantaggio della squadra allenata da Cipparrone dura fino al 38'. La Rossanese vuole il pari e Coppola pennella per la testa del paraguaiano Ferreira, che in una sfida tutta sudamericana anticipa il portiere uruguaiano Cortaberria, e segna l'1 a 1. Il primo tempo non ha più nulla da regalare.

Nella ripresa la Rossanese entra in campo con il piglio giusto e prova da subito a chiudere gli avversari nella loro metà campo. L'Amantea, però, è attenta in difesa e quando può non disdegna le ripartenze. Al 26' Bongiorno prende palla e serve largo sulla destra Alassani, il numero 11 lascia partire un traversone che attraversa l'intero specchio della porta trovando sul secondo palo il neo entrato Basualdo. Per il difensore argentino è un gioco da ragazzi mettere il pallone alle spalle del portiere dell'Amantea. Il cronometro del match scorre senza particolari sussulti. Gli ospiti ci provano in due occasioni dalla distanza ma senza particolare fortuna. Al triplice fischio, dunque, può esplodere la gioia dello "Stefano Rizzo". La Rossanese continua la sua marcia al comando della classifica. Per l'Amantea, invece, arriva lo stop dopo nove risultati utili consecutivi.

Nel prossimo turno i bizantini affronteranno il Mirto Crosia, nell'anticipo in programma sabato 25 novembre. Un match che da calendario vede la Rossanese in trasferta, ma la partita si giocherà comunque al "Rizzo", sede "casalinga" momentanea anche del Mirto Crosia. L'Amantea invece ospiterà il VE Rende.

Il tabellino

ROSSANESE 2 AMANTEA 1

Rossanese: De Luca, Rizzo (18’st Basualdo), Carrozza, Sommario (14’st Mauri), Ferreira, Guerrini (14’st Romano), Bongiorno, Lorecchio (24’ Sifonetti), Nicolini (8’st D’Amico), Coppola, Alassani. In panchina: Vulcano, Canaliu, Calabro, Arcidiacone. Allenatore: Luca Aloisi

Amantea: Cortaberria, Sicoli, Gentile (20’st De Luca), Lescano (41’st Cicero), Guzzo, Manelli, B.Amendola (1’st Trovato), FR Trento, Gimenez, A.Amendola, JM Trento (30’st Perri). In panchina: Segreti, Rossi, Mazzuca. Allenatore: Sandro Cipparrone

Arbitro: Giuseppe Falvo di Catanzaro (Assistenti: Pace di Crotone e D’Amico di Lamezia Terme)

Marcatori: 11’pt rig. Gimenez (A), 38’pt Ferreira (R), 26’st Basualdo (R)

Note: Circa 900 spettatori. Ammoniti: Lorecchio (R), B.Amendola e Guzzo (A) . Angoli: 7-3 ; Rec.: 2’pt;4'st.