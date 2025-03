Duello a distanza tra DB Rossoblù Luzzi e PLM Morrone per il quarto posto. Per il Mesoraca (seconda della classe) rischio Cassano Sybaris

Nel campionato di Promozione girone A, domenica 16 marzo sarà disputata la 25ª giornata. Ancora 18 punti in palio che avranno un peso specifico importante, sia per la parte alta e sia per la parte bassa della classifica.

Ad iniziare dal derby dei 2 mari, il confronto tra i tirrenici dell’Amantea e tra la capolista jonica Trebisacce potrebbe rappresentare la svolta per i rispettivi obbiettivi. Per i padroni di casa il successo pieno sarebbe un fondamentale passo in avanti verso la salvezza diretta ma non di meno importanza per i delfini giallorossi che in un sol passo si avvinerebbero al traguardo tenendo a debita distanza la prima diretta inseguitrice Mesoraca. Arbitro: Christian Gervasi di Cosenza.

Proprio il Mesoraca sarà impegnato sul campo del Cassano Sybaris nella prima delle due gare esterne consecutive (l’altra sarà contro il Sersale). Per gli amaranto è Imperativo vincere per mantenere o diminuire la distanza (5 punti) rispetto alla capolista per poi giocarsi tutto nello scontro diretto proposto dall’ultima giornata. Al contempo, anche ai biancoazzurri una eventuale vittoria sarebbe vitale per certificare, o quasi, la salvezza diretta. Arbitro: Riccardo Baronello di Lamezia Terme.

Con inalterata speranza anche le altre che attenderanno notizie da questi 2 confronti. L’Altomonte RC affronterà sul proprio campo il fanalino di coda VE Rende. Sulla carta potrebbe essere classificata come gara dal risultato scontato ma attenzione: al netto dei valori tecnici, all’andata proprio i biancoverdi contro i rossoblù ottennero l’unica vittoria sinora ottenuta nel proprio sciagurato campionato. Arbitro: Cristian Cersosimo di Rossano.

Contesa aperta anche per il 4° e 5° posto in chiave playoff, al momento il 4° è occupato dalla DB Rossoblù Luzzi solo per differenza reti rispetto alla PLM Morrone. Dopo una serie di sciagurati risultati che l’ha fatta perdere le prime 3 posizioni, la DB Rossoblù Luzzi cerca la risalita e la gara contro il Malvito non può definirsi soft. Il Malvito vanta un roster importante ma dal rendimento discontinuo, uscire indenni dal “San Francesco” sarà vitale per credere ancora nella salvezza, quella diretta. Arbitro: Ndongo Ndao di Cosenza.

Forzando il paragone, anche la PLM Morrone dovrà fare di tutto per battere l’AEK Crotone, soprattutto anche tenendo sotto controllo la differenza reti di cui oggi paga dazio. Granata obbligati a vincere, pitagorici obbligati a non perdere, un pareggio non potrebbe bastare per giocarsi il tutto per tutto nelle ultime 5 gare. Arbitro: Salvatore Raffa di Vibo Valentia.

La gara tra Cotronei e Sersale potrebbe incoronare la formazione candidata a insidiare il 5° posto. Rispettivamente 7° a -4 e 6° a -2, le due squadre si daranno battaglia per tentare l’aggancio speranzosi nell’inciampo di qualcun altro che li precede. Arbitro: Simone Tursi di Rossano.

A Roseto Capo Spulico, la Juvenilia sfiderà il Campora. Rossoblù che puntano oramai a un piazzamento “tra i migliori” per l’appendice dei playout. Nel calcio tutto può accadere ma ipotizzare una salvezza diretta sarebbe miracoloso. Al contrario del Campora che gode, di poco, di una migliore posizione fondamentalmente lontano dalle sabbie mobili. Arbitro: Giuseppe Saverio De Marco di Crotone.

Chiude la nostra rassegna il confronto tra Scalea e Soccer Montalto. Ospiti determinati e convinti ma anche in questo non pare azzardato la similitudine della situazione con i rossoblù di Roseto. Allo Scalea va riconosciuto il merito di essere la migliore squadra tra le pericolanti, almeno all’inizio del torneo, che ha letteralmente cambiato il proprio cammino. Una vittoria decreterebbe un passo quasi determinante per mantenere la categoria. Arbitro: Luca Vita Carino di Paola.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 15:00, ecco il dettaglio della 25ª giornata:

Altomonte RC – VE Rende

Cassano Sybaris – Mesoraca

Amantea – Trebisacce

Cotronei – Sersale

DB Rossoblù Luzzi – Malvito

Juvenilia RCS – Campora

PLM Morrone – AEK Crotone

Scalea – Soccer Montalto

Classifica alla 24ª giornata:

Trebisacce 57 – Mesoraca 52 - Altomonte RC 47 - DB Rossoblù Luzzi e PLM Morrone 44 –Sersale 42 - Cotronei 40 –Cassano Sybaris 29 – Campora 27 - Scalea 26 - Amantea 25– AEK Crotone 24 – Malvito 23 – Juvenilia RCS 19 - Soccer Montalto 15 - VE Rende 10