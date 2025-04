Dietro la capolista, il Mesoraca a Campora deve solo vincere per sperare. PLM Morrone e Cotronei, sfida a distanza (forse) per un posto al sole. Spareggio salvezza per Soccer Montalto e Juvenilia

Meno tre, queste le giornate che restano al termine della stagione regolare del campionato di Promozione calabrese girone A. A differenza degli ultimi anni, nulla è ancora deciso, sia in testa che in coda, grazie ai numeri, tanti sono gli scenari che potrebbero materializzarsi.

Nella 28esima giornata del torneo, il Trebisacce, leader a +5 sulla seconda, punta a mantenere inalterato il divario. Il compito non è tra i più facili considerando che la gara casalinga contro la DB Rossoblù Luzzi del rientrato tecnico Carnevale è vitale anche per gli ospiti seduti al 4° gradino con in testa l’aggancio a migliori posizioni in tema play off. Speculando sulle prospettive e proiettando gli sguardi verso le ultime due gare, il pari sarebbe un danno per entrambi, vietato accontentarsi. Arbitro: Vanessa Tempesta di Rossano.

Chi insegue con convinzione senza perdersi d’animo è il Mesoraca che nel girone di ritorno ha macinato tanti punti, la seconda piazza a -5 lascia aperti diversi scenari sino allo scontro in casa della capolista dell’ultima giornata se proprio i giallorossi dovessero incappare in qualche sorpresa. La trasferta contro il Campora è un passaggio tosto ma, alla stregua di altre situazioni simili, non è proprio impossibile incassare 3 punti. I tirrenici non toglieranno la gamba, l’allarme playout non lascia insensibili ma, al pari dell’Amantea con cui condivide la stessa posizione a pari punti (29), il proprio destino potrebbe essere legato alle disgrazie altrui. Arbitro: Pierfrancesco Staffa di Cosenza.

L’Altomonte RC, 3° a quota 53, deve difendere la postazione che, ad oggi, garantisce quantomeno di giocare in casa la semifinale playoff che la privilegerebbe del doppio risultato per passare la fase. I conti si fanno alla fine, com’è giusto che sia, lo sa bene anche l’AEK Crotone affamata di “punti tranquillità” che, sebbene quintultima, oggi sarebbe al sicuro grazie al +10 sulla penultima Soccer Montalto. Ma l’insidia, si sa, è sempre dietro l’angolo. Arbitro: Giovanni Graziano Condito di Catanzaro.

Al 5° posto cammino a braccetto PLM Morrone e Cotronei, la prima avvantaggiata dalla differenza reti. I cosentini affrontano uno Scalea relativamente preoccupato, i 30 punti potrebbero non bastare anche considerando il pericolo nelle ultime due gare (Sersale fuori e Amantea in casa). Arbitro: Antonio Dioguardi di Cosenza.

Il Cotronei ci spera, il limite della zona nobile soprattutto in solitaria non è lontano. Per cercare di varcarlo però deve fare i conti con l’Amantea, attualmente fuori di un soffio dai playout incoraggiata sufficientemente dalla distanza (+11) che la separa dalla penultima. Arbitro: Giuseppe Polifrone di Taurianova.

Il Sersale a -3 dal 5° posto potrebbe anche abdicare rispetto alla posizione considerando la distanza dal 2° posto oggi a -15. Pur assegnando 9 punti ai giallorossi, sembra improbabile che il Mesoraca ceda in due partite ottenendo solo 3 punti riducendo, cioè, la distanza a 9, utili praticamente per giocarsi la semifinale playoff. Nulla di scientifico, ma se premiamo la logica, le conclusioni sono conseguenziali. Un senso logico che probabilmente gira nella testa del Malvito il cui destino non è facile da preventivare, soprattutto per i pochi punti (26) e solo +5 sulla terzultima Juvenilia RCS. Uscire dalla zona rossa si può fare, difficile ma non impossibile. Arbitro: Salvatore Saieva di Reggio Calabria.

Quella che potrebbe essere capitale per entrambe le squadre è la gara spareggio salvezza tra Soccer Montalto e Juvenilia RCS. Mai come in questo caso le preoccupazioni del risultato potrebbero sancire anticipatamente le sorti dei padroni di casa che devono vincere per ridurre la distanza dalla quintultima e puntare il “tuttopertutto” nella gara unica dei playout. Diversamente, con un pari o una sconfitta, poi sarebbe veramente da impresa tenere la categoria. La Juvenilia RCS non poteva certo attendersi punti nel derby interno contro la capolista la settima scorsa, discorso diverso invece contro gli avversari di domenica prossima. Servirà la migliore prestazione, forse neanche quella tecnica, fondamentale approcciare alla gara con in testa un unico risultato. Saranno dolori se così non fosse. Arbitro: Giuseppe Saverio De Marco di Crotone.

Paralleli diversi nel confronto tra VE Rende e Cassano Sybaris. Tutto lascia intendere (a meno di sorpresa) che al fischio finale potrebbero manifestarsi due diversi stati d’animo: tristezza per il VE Rende che, perdendo, sarebbe matematicamente retrocesso, e felicità per il Cassano Sybaris che, con i 3 punti, festeggerebbe in anticipo la conquista della salvezza diretta. Arbitro: Andrea Pardeo di Reggio Calabria.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 15:00, ecco il dettaglio della 28ª giornata:

AEK Crotone – Altomonte RC

Campora – Mesoraca

Cotronei – Amantea

PLM Morrone – Scalea

Sersale – Malvito

Soccer Montalto – Juvenilia RCS

Trebisacce – DB Rossoblù Luzzi

VE Rende – Cassano Sybaris

Classifica alla 27ª giornata:

Trebisacce 64 – Mesoraca 59 - Altomonte RC 53 - DB Rossoblù Luzzi 50 - PLM Morrone e Cotronei 47 - Sersale 44–Cassano Sybaris 33 – Scalea 30 - Campora e Amantea 29 - AEK Crotone 28 – Malvito 26 – Juvenilia RCS 21 - Soccer Montalto 18 - VE Rende 11