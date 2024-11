Secca, impeccabile e determinata la vittoria conquistata domenica scorsa dalla DB Rossoblù Città di Luzzi contro la Rossanese, nella 17esima giornata del campionato di Promozione A. La squadra di mister Spinelli sfodera probabilmente la migliore prestazione della stagione. A cospetto della capolista i calciatori della DB Rossoblù non hanno mostrato nessun timore reverenziale, tutt’altro, immediata pressione alta per incanalare nel verso giusto quanto preparato in settimana dal team luzzese.

I bizantini, invece, hanno sofferto la vivacità e la concretezza dei rossoblù locali che hanno puntato subito al bottino pieno, inevitabilmente consapevoli che era un treno da prendere al volo per inseguire il sogno di aggancio. Chiaro, i punti di distacco proprio dai luzzesi, seppur ridotti, sono ancora un discreto margine per la squadra di mister Aloisi, ma occhio all’Altomonte RC che ha espugnato con il botto (2-5) il castelletto di Sersale.

Nel corso del match giocato domenica al "San Francesco" di Luzzi, da sottolineare le prestazioni di Giuseppe Leta, piede sopraffino capace di verticalizzare come pochi, e Valentino Azzinnaro, un attaccante che merita palcoscenici in serie superiori, freddo nelle occasioni che ha trasformato in rete. La squadra bizantina ha sofferto proprio le invenzione del “professore” Leta, che due volte per Azzinnaro e una per Magnavita ha “bucato” lo schieramento ospite liberandoli in solitaria contro l’incolpevole portiere De Luca.

Bongiorno, sul finire del primo tempo, in pieno recupero, aveva accorciato di testa, e chi si aspettava una rimonta ha solo dovuto prendere atto della determinazione del DB Rossoblù Città di Luzzi che, rintuzzando qualche sterile tentativo, ha messo nel carniere altre 2 reti.

La caduta della Rossanese ha riaperto il campionato? Sicuramente ci saranno momenti di riflessione a Rossano, troppo poco quanto fatto vedere a Luzzi domenica, considerando anche che si parla della prima della classe. Ma conoscendo l'ambiente bizantino, abituato a certe pressioni, siamo sicuri che mister Aloisi & C troveranno aspetti positivi anche dalla sconfitta in casa della DB, per cercare di difendere la prima posizione dal possibile incalzare delle inseguitrici.

Di seguito vi proponiamo i gol del match e le interviste realizzate a i due allenatori.