La deludente posizione in classifica, distante dagli obiettivi fissati in estate, ha reso necessario un nuovo cambio alla guida tecnica. La nuova coppia esordirà nella sfida casalinga contro il Malvito

Sarà Giuseppe Statella a guidare la DB Rossoblù dopo l’interruzione del rapporto tecnico sportivo con Riccardo Petrucci chiamato in panca il 4 febbraio per sostituire mister Carnevale. Statella, quindi, oltre a essere un calciatore, sarà l’incaricato che dovrà guidare la squadra, resta da vedere se in panchina o in campo.

Per quanto è dato sapere, la società del presidente Gencarelli ha optato per la soluzione interna, almeno nell’immediatezza, affidando la panchina a Giuseppe Statella che collaborerà con il preparatore atletico Gianmarco Manna per questa prossima gara. Nulla esclude che la decisione possa essere confermata anche per lo scorcio del campionato e per l’appendice dei playoff.

La scarsa consistenza di risultati prodotti dalla gestione Petrucci (in cinque gare solo una vittoria e quattro sconfitte), subordinata soprattutto alla preoccupante posizione in classifica rispetto agli obiettivi estivi con l’attuale 4° posto per differenza reti rispetto alla PLM Morrone, entrambe con 44 punti, ha indotto la società di Luzzi a cambiare nuovamente la conduzione tecnica per cercare, nelle ultime sei giornate con 18 punti a disposizione, il miglior piazzamento possibile in ottica playoff.

Intanto il primo test sarà nella gara interna contro il Malvito calendarizzato per domenica 16 marzo al Comunale “S. Francesco” di Luzzi.