Nell'ottava giornata del campionato di Promozione A, vince di “rigore” con non poche difficoltà la DB Rossoblù Luzzi sul campo del Cassano Sybaris. La squadra cassanese ha forse disputato la miglior gara della stagione, raggiungendo anche un temporaneo pareggio all’80’ grazie al rigore trasformato da De Arriba su fallo di mano in area di Leta dopo la rete inziale di Pizzoleo al 72’ che di testa sfrutta al meglio un piazzato dalla trequarti. La DB Rossoblù Luzzi porta a casa i 3 punti all’86’ su rigore – netto il fallo di Karambiri - realizzato da Cardamone, il migliore in campo.

«Ce la siamo giocata – le parole a fine gara del tecnico cassanese Pugliese -, non potevamo fare diversamente. Non dovevamo rischiare nulla a livello tattico perché, se avessimo allargato le maglie avremmo potuto offrire qualche ripartenza importante perché loro davanti sono bravi e bisognava stare sempre vigili.» Recriminazioni circa l’espulsione del proprio calciatore Anzillota avvenuta al 71’ per doppio cartellino giallo «L’arbitro deve sapere che una palla che è a metà strada vede il calciatore partire, non è un fallo sull’uomo. Come fai ad ammonire sapendo che lo hai già ammonito 2 minuti prima. Ha rovinato la partita – conclude Pugliese - tra l’altro su quella punizione abbiamo anche preso il goal».

Pur soffrendo, la DB Rossoblù Luzzi è tutta nelle parole del proprio allenatore Carnevale che, intervento ai nostri microfoni dice «Sapevamo di dover affrontare una partita del genere perché avevo visto il trend positivo del Cassano in queste ultime giornate. Avevamo qualche defezione importante – rimarca il tecnico - parliamo di 5/6 fuori però grazie alla rosa che mi ha messo a disposizione la società ad ottemperare al meglio e portare non 3 punti a casa ma forse 6 contro una signora squadra in un campo non facile. Affrontiamo gli impegni domenica dopo domenica – conclude mister Carnevale - non ci nascondiamo, vorremmo provare a vincere il campionato direttamente».