Riccardo Petrucci è il nuovo allenatore individuato dalla DB Rossoblù Luzzi per sostituire sulla panchina Gigi Carnevale a cui lo scorso 28 gennaio era stato comunicato l’esonero da tecnico della prima squadra.

Scioglie, quindi, le riserve il presidente Gencarelli confermando quelle indiscrezioni che indicavano in mister Petrucci il successore dando senso alle dicerie che già circolavano nell’ambiente cosentino subito dopo la separazione con l’ex tecnico e di cui avevamo dato ampiamente l’anticipazione.

Con un passato da calciatore, nei diciotto anni di professionismo, Petrucci vince 6 campionati vestendo successivamente le magliette di Castrovillari, Rende e Crotone tanto per citarne qualcuna, Con la qualifica di Uefa B, citando le ultime in ordine di tempo, per lui esperienze sulla panchina della Paolana per solo 2 mesi e subito dopo, dal dicembre 2023, guida il VE Rende in Promozione.

Petrucci trova una squadra 2ª in classifica a 41 punti, a -3 dalla vetta, che, dopo le due sconfitte consecutive, riassapora il successo sul campo dell’Amantea. Altre indiscrezioni riportano che lo stesso tecnico abbia assistito alla gara dalla tribuna.

Un’eredità pesante per mister Riccardo Petrucci che, in 11 gare a disposizione, deve cercare di risalire sul primo gradino della classifica per conquistare l’Eccellenza, obbiettivo societario primario.