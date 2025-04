Dopo l’esonero alla fine di gennaio, la società rossoblù riaffida al tecnico tirrenico le sorti della stagione.Oggi ha diretto la seduta di allenamento in vista delle trasferta di domenica prossima a Trebisacce

Mister Gigi Carnevale ritorna a guidare la DB Rossoblù Luzzi. Dopo un periodo di riflessione e cambiamenti con l’alternanza dapprima con mister Riccardo Petrucci e “la prova” di Statella in panca, la DB Rossoblù Luzzi ha deciso di affidare nuovamente la guida tecnica della squadra a Gigi Carnevale. In effetti qualcosa circolava negli ambienti già alla fine della settimana scorsa e oggi, alla ripresa degli allenamenti, il richiamato l'allenatore Carnevale, ha diretto la seduta tecnico-atletica. Gigi Carnevale torna sulla panchina del club dopo essere stato esonerato a seguito della doppia sconfitta contro PLM Morrone e quella casalinga subita dallo Scalea.

Una mission affidata nelle riconosciute competenze tecniche di Carnevale che potrebbe salvare il salvabile nelle ultime tre gare di campionato con i luzzesi collocati al 4° posto puntando ad una rincorsa verso migliori piazzamenti in ottica playoff.

Il ritorno di Carnevale rappresenta una scelta coraggiosa da parte della società che, con la scelta del riavvalersi del tecnico di Guardia Piemontese, ha in qualche modo ammesso l’errore nel separarsene. Ora, il tecnico avrà l'opportunità di dimostrare che le difficoltà del passato possono essere superate con determinazione e impegno.

E proprio domenica prossima il severo esame sarà sostenuto in casa della capolista Trebisacce, gara determinante sia per l’una sia per l’altra.