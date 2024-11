Rappresenta una delle poche note liete nell’annata negativa della Db Rossoblu Luzzi. L’esterno brasiliano Martins Da Silva Raimundo Pedro, per tutti Pedrinho, ha iniziato a collezionare una serie di brillanti prestazioni e con la sua doppietta fra l’altro ha trascinato la squadra alla vittoria nel delicato scontro salvezza in casa del Real Montalto. Pedrinho è così il migliore della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese per quanto riguarda la giornata numero 25. Stagiona tribolata, quindi, per la DB Rossoblù, che adesso si affida soprattutto a Pedrinho per conseguire i punti utili per salvarsi. Il rendimento recente è elevato e quindi è naturale premiarlo con la prima posizione nella classifica dei migliori, davanti ad un altro calciatore che sta facendo benissimo e che risponde al nome di Acosta del Cassano Sybaris, fra l’altro autore di un gran gol quasi da metà campo nell’ultima gara giocata. A completare il podio del 25° turno ecco Filippo, difensore goleador dell’Amantea.

Fra i migliori della recente giornata del girone A di Promozione troviamo quindi Renato Prete della Soccer Montalto, la cui presenza è sempre frequente nella Top dei migliori. A seguire il difensore Herrera del Cotronei Caccuri, il quale sta dando un enorme contributo nella risalita di una squadra che è diventata ermetica in fase difensiva. Bene anche De Pantis della Db Rossoblu Luzzi, Simon del San Fili, Carrozza della Rossanese, Guarino del Cutro e Ferracci del Cassano Sybaris, quest’ultimo in grado di farsi apprezzare anche in versione goleador.

Nella graduatoria generale, dopo 25 giornate, proprio Ferracci continua ad essere il leader per quanto riguarda il rendimento con 60 punti, tallonato ad una lunghezza di distanza da Renato Prete della Soccer Montalto, che si trova quindi a quota 59. A completare il podio c’è Belcastro del V.E. Rende con 56. Una sfida fra bomber, insomma, che prosegue con la presenza di Puoli della Dgs Praia Tortora a 52 punti, davanti ai compagni di squadra Bertini (50) e Petrone (49). Il jolly Poltero dell’Amantea è settimo con 40 punti. Passafaro del Caraffa con 39 punti, Piccioni della Dgs Praia Tortora con 37 e Iaquinta del Cotronei Caccuri con 35 completano la Top Ten generale di Zona D il programma dedicato ai Dilettanti in onda ogni venerdì alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). Su lacplay.it si possono rivedere invece tutte le puntate.