Al rientro dopo un infortunio già due reti in altrettante gare per il talento blucerchiato, leader della Top Ten di Zona D nella quindicesima giornata

Al rientro dopo una frattura alla tibia, ha subito rivisto le stelle. Con una prodezza ha mandato in estasi la tifoseria blucerchiata e poi si è ripetuto nella gara successiva. Due presenze e due reti per Simone Perri, classe 2005, attaccante, uno dei tanti talenti dell’Amantea, sul quale il club continua a crederci ed a puntarci fortemente.

La Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, si basa sul rendimento e due gare non sono molte per avere un quadro completo, ma non potevamo fare a meno di attribuire il primo posto nella quindicesima giornata a questo valido calciatore, giovane e di prospettiva, che può rivelarsi la versa sorpresa nel girone di ritorno. Vedremo come andrà a finire, perché sarà come sempre il campo a parlare, ma intanto eccolo al vertice della Top Ten, davanti a Piccioni del Praia Tortora, fra l’altro il portiere meno battuto del campionato e anche in grado di neutralizzare un calcio di rigore a Passafaro, che era il leader della graduatoria generale. Al riguardo venerdì sera nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) conosceremo il nuovo leader. Per quanto riguarda la giornata numero 15 il podio è completato da Simon del San Fili, autore di un gol pesante e di un’altra prestazione di sostanza.

Quindi ecco Athos Ferracci, ritornato bomber implacabile e autentico mattatore. Per lui è un 2022 da incorniciare. Con una tripletta ha steso la DB Rossoblù e si è isolato in vetta alla classifica dei marcatori. A seguire troviamo due centravanti che vedono bene la porta, come Bongiorno e Renato Prete, ma anche un esterno tuttofare come Rocco del Cutro. Nuovamente a punti il difensore Bertini. Un plauso, infine, per Cappelletti e Bruno.