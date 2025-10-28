Quinto risultato utile per il Kratos Bisignano che sta dimostrando di poter stare nelle zone alte. La neopromossa gialloblù è sicuramente tra le note liete di queste prime sette giornate del girone A di Promozione. La squadra di mister Perri impatta dopo due vittorie consecutive e lo fa in casa, contro lo Scalea, per 2-2 dopo essere andata sul doppio vantaggio.

Parla bomber Surace

Un punto che comunque permette alla formazione bisignanese di entrare nella griglia di classifica che conta e alimentare la consapevolezza della propria forza. C'è entusiasmo ma anche cautela nell'ambiente, come testimonia l'attaccante Diego Surace: «Siamo una matricola e una squadra nuova ma con tanti giocatori di valore. Per questo motivo dobbiamo stare ancora con i piedi per terra e lavorare giorno dopo giorno, pensando innanzitutto a salvarci. Se poi arrivassero anche i play off sarebbe una grande soddisfazione».

Sulla gara di sabato che ha il sapore di beffa: «Diciamo che è stata una partita tosta ma, nel complesso, devo dire che il pari è stato giusto e ce lo teniamo stretto. Certo, rimane un po' di rammarico perché eravamo sul doppio vantaggio ma questo dovrà servirci da esperienza già per la prossima partita contro l'Acri».



Buona la prestazione dello stesso Surace, al rientro da un fastidioso acciacco al piede che gli impediva di esprimersi al meglio: «Questa estate ero a Trebisacce, ma dopo due o tre giorni di ritiro ho capito che era troppo lontano e dovevo stare vicino casa per motivi extra-sportivi. Sono arrivato a fine agosto, ma dopo la prima giornata ho avuto un fastidio al piede. Sabato ho giocato e mi è mancato solamente il gol, ma presto arriverà, perché qui mi trovo bene e ho trovato una società seria e con un tecnico molto bravo. Ringrazio il presidente e il dg Umile Luzzi per la fiducia che mi è stata data».