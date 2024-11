La Rossanese alla ricerca della settima vittoria in campionato per continuare la corsa al primo posto, il Sersale invece – secondo in classifica - vuole i 3 punti per non perdere terreno e restare in scia dei bizantini. Sono questi due dei principali temi della decima giornata nel girone A di Promozione, che vedrà la formazione rossanese (20 punti in classifica ndr) di mister Luca Aloisi scendere in campo in casa del Cassano Sybaris, mentre i giallorossi di coach Ernesto Gabriele saranno di scena a San Fili, contro la squadra allenata da Claudio Tuoto.

Dopo nove turni la classifica del girone A è abbastanza corta, e dietro alle prime due in graduatoria inseguono ben sette squadre racchiuse in 3 punti. Trebisacce, Soccer Montalto e Amantea (16 punti) sono distaccate di appena una lunghezza dalla seconda posizione e nella decima giornata del torneo affronteranno rispettivamente VE Rende, DB Rossoblù e Campora, partite dal risultato imprevedibile che mettono in palio punti che possono in un certo senso già dare un chiaro segnale alla stagione delle rispettive squadre impegnate.

Sono già sfide salvezza: Mirto Crosia- Mangone (sabato alle 14.30) e Mesoraca-Juvenilia. Mentre l’Altomonte che insegue i piani alti della classifica non può steccare in casa del fanalino di coda Cotronei.

Il programma della decima giornata (domenica ore 14.30)

Mirto Crosia-Mangone (sabato 14.30)

Cassano Sybaris-Rossanese

Amantea-Campora

Cotronei-Altomonte

Mesoraca-Juvenilia Roseto

San Fili-Sersale

Soccer Montalto-DB Rossoblù Luzzi

Trebisacce- VE Rende