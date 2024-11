La Rossanese guida il girone A di Promozione. Dopo dieci giornate la squadra allenata da Luca Aloisi occupa il primo posto in solitaria a quota 23 punti, seguita dal Sersale a 20 e dalla coppia Trebisacce-Amantea a 19.

I bizantini sono reduci dal successo esterno conquistato contro il Cassano Sybaris: una vittoria di misura arrivata grazie alla rete messa a segno da Davide Rizzo in pieno recupero. Tre punti di platino che alla lunga potrebbero pesare nella corsa verso le posizioni di testa.

Soddisfazione per la vittoria contro i biancazzurri e in generale per queste prime dieci giornate è stata espressa dal direttore generale dei rossoblù Angelo Siciliano: «Sono felice per i 3 punti di domenica scorsa, perché arrivati contro un’ottima squadra, che può contare su una società eccellente, che voglio ringraziare anche per l’ospitalità dimostrata nei nostri confronti».

Il dg della Rossanese racconta ai nostri microfoni di una «partita difficile, durante la quale abbiamo incontrato più di una difficoltà. Già un pareggio sarebbe stato un risultato positivo – dice Siciliano -, vincere è stato davvero un qualcosa in più. Onestamente devo ammettere che in questa situazione la fortuna è stata dalla nostra parte, ma anche questo fa parte del gioco».

Dopo un terzo di campionato la Rossanese non può quasi più nascondersi, ma il direttore generale dei bizantini preferisce – magari per scaramanzia - non caricare l’ambiente: «L’obiettivo nostro rimane immutato: vogliamo stare nelle prime cinque posizioni, anche perché le squadre allestite per vincere il campionato sono altre».

«E comunque ovvio – aggiunge - che qualora ci troveremo tra qualche domenica a occupare sempre la posizione di testa, si potrebbe pensare anche a qualcosa in più».

Il calciomercato invernale potrebbe portare qualche nuova pedina alla squadra di Aloisi. La conferma arriva dallo stesso Siciliano: «Ricorreremo al mercato – dice -, ma non perché la nostra squadra non abbia qualità, ma esclusivamente per il fatto di avere gli uomini contati. Questo è un campionato lungo – prosegue il dg - e domenica dopo domenica, tra eventuali acciacchi e squalifiche c’è la necessità di avere una rosa lunga. Noi al momento abbiamo bisogno di rinfoltire il gruppo».

In un campionato difficile come quello del girone A di Promozione, la Rossanese è da considerarsi come una delle rivelazioni in positivo. Soprattutto perché alla vigilia del torneo, tante altre società hanno costruito rose composte da calciatori che solo fino alla passata stagione hanno militato in categorie superiori. In casa bizantina, invece, si è preferito puntare sui giovani, sulla “cantera”, guidati da alcuni elementi di esperienza. «Ci sono squadre che hanno fatto un mercato faraonico che, al momento, stanno facendo difficoltà – dice Siciliano - , mentre altre, che sicuramente non sono partite per occupare i piani alti della classifica stanno dimostrando di essere invece ben costruite e di meritare quello che hanno fatto finora. Non voglio parlare della Rossanese, perché ovviamente sarei di parte - dice Siciliano -, ma formazioni come Trebisacce, Amantea e Campora stanno facendo benissimo e meritano le posizioni che attualmente occupano. Tra le big – conclude il dg bizantino - una che ha confermato le mie aspettative è il Sersale, che considero una delle vere favorite al salto di categoria».