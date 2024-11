Nel girone A del campionato di Promozione la Rossanese è campione d'inverno, con due giornate d'anticipo rispetto alla fine dell'andata. Domenica scorsa i bizantini sono riusciti a piegare - seppure con qualche difficoltà - un'ottima Soccer Montalto. Per la squadra guidata in panchina da Luca Aloisi un successo per 3 a 2 (in rimonta) contro la formazione di mister Andrea Pignataro. Tre punti di platino per la Rossanese arrivati al 42' del secondo tempo grazie al gol di Momo Alassani. Dopo tredici giornate i bizantini guidano la classifica con 32 punti, frutto di 10 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta (in casa del VE Rende ndr).

I rossoblù hanno realizzato finora 24 reti, meglio hanno fatto solo Trebisacce e Sersale a quota 25. Per quanto riguarda invece il gol incassati la Rossanese ne ha subiti 11, gli stessi del Trebisacce. Meglio hanno fatto Campora (6) e Cassano Sybaris (7).

La soddisfazione di Aloisi

«Essere campioni d’inverno con due giornate di anticipo in un torneo così complicato lungo e difficile ci rende orgogliosi del lavoro fatto - dice al nostro network l'allenatore della Rossanese Luca Aloisi -. Siamo solo al 30% del lavoro - afferma Aloisi -, ora non dobbiamo abbassare la guardia e non dobbiamo essere sazi, ma sempre più ambiziosi» . Ed ancora: «Ci godiamo questo momento frutto del lavoro e della programmazione - afferma il tecnico della Rossanese, che poi manda un pensiero al portiere rossoblù Francesco Vulcano, che nei giorni scorsi ha perso il padre Raffaele, consigliere comunale di Corigliano Rossano -. A nome della squadra e della società rivolgo un pensiero e una dedica speciale a Francesco Vulcano e alla sua famiglia, con l'augurio che ben presto Francesco possa essere nuovamente dei nostri, a difendere il primato e quella porta che lo aspetta».

La situazione in classifica e il prossimo turno

A tallonare la Rossanese la coppia formata da Trebisacce e Sersale che in classifica hanno 25 punti. Nello scorso turno di campionato i "delfini" di Malucchi hanno liquidato con un secco 5 a 0 il San Fili. Il Sersale, invece, ha battuto 2 a 0 in trasferta il Mangone. Partita ricca di gol quella tra Altomonte e Amantea: in totale 9 reti con i padroni di casa che hanno conquistato la vittoria battendo i blucerchiati per 6-3. Protagonista del match Gigi Le Piane, autore di una tripletta.

Bene la DB Rossoblù Città di Luzzi che vince 2-0 contro la Juvenilia Roseto (ancora a secco di vittorie come Mangone e Mirto Crosia) e ottiene il quinto risultato utile consecutivo. Per la squadra di mister Andrea Spinelli la scalata in classifica continua: attualmente i luzzesi occupano il quinto posto. Il VE Rende, nobile decaduta del girone A, non va oltre il pareggio interno contro il fanalino di coda Mirto Crosia: i biancorossi attualmente hanno solo 5 punti di vantaggio sulla zona play out. La prossima giornata del torneo si aprirà con l'anticipo del sabato fra Mirto Crosia e Altomonte: gara che sarà giocata allo stadio "Stefano Rizzo" di Corigliano Rossano. La capolista Rossanese, invece, sarà di scena domenica in trasferta contro il Mesoraca. Nel programma del 14esimo turno spicca il derby jonico tra Cassano Sybaris e Trebisacce.

I risultati della tredicesima giornata

Altomonte-Amantea 6-3

Campora-Mesoraca 0-1

Cotronei-Cassano Sybaris 0-2

Mangone-Sersale 0-2

Rossanese-Soccer Montalto 3-2

Trebisacce-San Fili 5-0

VE Rende-Mirto Crosia 1-1

Db Rossoblù-Juvenilia Roseto 2-0

La classifica

Rossanese 32

Trebisacce 25

Sersale 25

Altomonte 24

DB Rossoblù 23

Amantea 22

Soccer Montalto 20

Campora 19

Cassano Sybaris 19

Mesoraca 19

V.E. Rende 15

Mangone 10

San Fili 8

Juvenilia Roseto 7

Cotronei 7

Mirto Crosia 7

Prossimo turno

Mirto Crosia-Altomonte (sabato 9)

Cassano Sybaris-Trebisacce

Amantea-Cotronei

DB Rossoblù Luzzi-San Fili

Mesoraca-Rossanese

Sersale-Campora

Soccer Montalto-VE Rende

Juvenilia Roseto-Mangone