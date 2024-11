Dopo quattro giornate di campionato è ancora troppo presto per guardare la classifica e parlare di traguardi raggiunti. Ma non è sbagliato dare i giusti meriti a una squadra che in questi primi 360 minuti del torneo di Promozione ha fatto bene. La Rossanese guidata in panchina da Luca Aloisi, comanda la classifica del girone A con 10 punti, in condominio con il Campora, squadra con la quale la formazione bizantina ha pareggiato 0-0 domenica scorsa. I rossoblù dopo quattro turni hanno conquistato 3 vittorie e un pareggio. Sette le reti fatte dagli uomini di Aloisi e una sola subita, con i bizantini che possono dunque vantare la seconda migliore difesa del torneo dietro al Campora che dopo quattro turni ha mantenuto inviolata la propria porta.

Troppo presto si, per fare bilanci, ma in casa Rossanese l’obiettivo stagionale è chiaro sin dalle prime battute e si guarda al futuro con fiducia e con l’arma in più rappresentata dal caloroso tifo rossoblù. «La Rossanese deve recitare un ruolo da protagonista - dice ai nostri microfoni il dg della Rossanese Angelo Siciliano -, il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro per centrare la qualificazione ai play off».

Il direttore generale dei bizantini guarda con fiducia al futuro, sostenendo che «a dicembre con l'apertura del mercato, qualora ce ne fosse bisogno ci guarderemo attorno per puntellare la rosa». Domenica scorsa contro il Campora sulle tribune del "Rizzo" si è vista una discreta cornice di pubblico, con i tifosi di casa che non hanno fatto mancare il loro sostegno: «Questa è una piazza importante. Se il pubblico inizia a starci vicino - dice Siciliano -, aumentando domenica dopo domenica, potrebbe essere quell'arma in più per consentirci di centrare l'obiettivo che ci siamo prefissi»