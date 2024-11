Sarà VE Rende-Rossanese il big match della sesta giornata nel girone A del campionato di Promozione in programma domenica. I biancorossi del presidente Alessandro Reda, che nelle scorse ore si sono garantiti le prestazioni sportive del laterale offensivo Franco Da Dalt, riceveranno la capolista guidata in panchina da Luca Aloisi che ha voglia di continuare la sua sorprendente, ma meritata, corsa al vertice.

Altra partita che mette in palio punti già pesanti è quella che vedrà il Trebisacce, secondo della classe, ricevere la visita della corazzata DB Rossoblù Città di Luzzi, che in classifica ha però solo 6 punti. Ad Altomonte i padroni di casa, con il nuovo allenatore Mario Pascuzzo in panchina, sono chiamati a una sfida ostica contro il Campora, un’altra delle sorprese in positivo del torneo. Nei piani alti spicca anche il match fra l’Amantea e il Sersale, entrambe a quota 10 punti in classifica.

La Soccer Montalto, galvanizzata dalla vittoria di domenica scorsa contro il Mirto Crosia, farà visita al San Fili che ha invece voglia di riscatto dopo il ko rimediato al "Rizzo" di Rossano. In casa del Cassano Sybaris, arriva la Juvenilia Roseto che naviga nei bassi fondi della classifica. Altra squadra in cerca di punti - al momento in graduatoria ne ha solo 2 - è il Mangone che andrà a sfidare il Cotronei, squadra che non se la passa meglio: in classifica i giallorossi hanno infatti 3 punti. L’anticipo del sabato si giocherà fra Mirto Crosia e Mesoraca: appuntamento oggi pomeriggio allo "Stefano Rizzo" di Corigliano Rossano. Tutte le sfide della sesta giornata si giocheranno alle ore 15.30.

Il programma della sesta gioranta

Mirto Crosia-Mesoraca (sabato allo Stefano Rizzo di Corigliano Rossano)

Altomonte-Campora

Cassano Sybaris-Juvenilia Roseto

Città di Amantea-Sersale

Cotronei-Mangone

San Fili-Soccer Montalto

Trebisacce-DB Rossoblù Luzzi

VE Rende-Rossanese