In Promozione A squadre che scenderanno in campo per disputare una quarta giornata ricca di spunti. Ma entriamo nel dettaglio. Il Trebisacce di mister Malucchi naviga in cima alla graduatoria a punteggio pieno: i 9 punti le consentono di guardare tutti dall’alto. I delfini giallorossi arrivano da una vittoria casalinga di misura ai danni del Ve Rende, ad oggi 6 reti realizzate e 2 subite. Nella quarta giornata il Trebisacce sfiderà in trasferta il Sersale.

I giallorossi catanzaresi di mister Galati sono reduci da un pari esterno per 3 a 3 confezionato contro l’Altomonte RC. Con 7 punti in classifica con 5 punti, il tabellino delle reti dice che ne ha realizzate 5 e subite 4. Alla terza giornata un punto acciuffato a pochi secondi dalla fine, dopo aver anche rimontato il doppio svantaggio, evidenzia l’aspetto caratteriale del Sersale, mai doma e tecnicamente preparata a confronti importanti. Così sarà sicuramente anche a cospetto della capolista determinata, però, nel voler continuare il momento per difendere il primato, pronostico da tripla.

Al “San Francesco di Luzzi” contro la DB Rossoblù Luzzi di mister Carnevale, dopo esserci già passata per l’andata di Coppa Italia (1-1 ndr), torna l’Amantea di mister Parentela. I rossoblù locali, a quota 7 in graduatoria, inseguono la prima vittoria davanti ai propri tifosi dopo aver regolato con 2 poker entrambe le due gare esterne. L’attacco ha depositato in rete 9 palloni con la difesa che accusa 1 sola rete subita. I blucerchiati tirrenici hanno necessità di migliorare i 4 punti sinora raccolti ma soprattutto cambiare il canovaccio della difesa che accusa 7 reti subite contro solo i 4 realizzati. Una tardiva partenza stagionale ne ha limitato le potenzialità, la necessità di far punti potrebbe essere la giusta motivazione di uscire indenne dal confronto.

L’Altomonte RC di mister Pascuzzo sarà di scena al Comunale di Roseto Capo Spulico contro la Juvenilia di mister Munno. Dopo un contestato pari contro il Sersale, la squadra del Pio Borgo sarà impegnata in una gara per nulla facile su un terreno di gioco (terra battuta) poco avvezzo alle proprie peculiarità tecniche. A quota 7 punti, con 9 reti realizzate condivide con la DB Rossoblù il primato del miglior attacco del girone, la difesa ha incassato 3 reti. La Juvenilia con 3 punti in classifica ha il suo bomber, quel Moauro che segna in media una rete a gara e che sinora ha lo score del 50% delle 6 marcature ascritte. A lui si affidano le speranze del tecnico affiancandogli giovani prestanti brevi per forza e corsa. Il reparto arretrato ha bisogno di amalgamarsi, le 7 reti subite denotato una certa fragilità.

L’anticipo di sabato 5 ottobre tra Mesoraca e PLM Morrone è la gara più attesa di tutta la giornata. Per quanto accaduto nella terza giornata, padroni di casa delusi dalla sconfitta subita dal Cotronei e ospiti con morale alto dopo aver vinto e convinto contro il Cassano Sybaris. Per come spesso indicata “corazzata”, il Mesoraca ha ottenuto sinora “solo” 4 punti (4 reti fatte e 3 subite) inciampando in una sconfitta dopo essere stata, contro il Cotronei, per 2 volte in vantaggio, una delusione per mister Varacalli. La poco considerata ma positiva PLM Morrone pensa più ai fatti che ai proclami, con i suoi 7 punti avvisa tutti che vuole ritagliarsi un ruolo importante nell’alto della graduatoria. Il giovane tecnico Magarò incarna il giusto profilo che assemblea capacità e determinazione. Altro difficile pronostico, gara anch’essa da tripla.

L’AEK Crotone viaggerà per raggiungere il campo di Campora. La squadra crotonese arriva da una vittoria casalinga sofferta contro il Malvito, gara sbloccata solo nella seconda parte. La squadra di mister Maiolo mantiene un passo importante, le due vittorie (una in casa e una in trasferta), oltre a un pari esterno le consegnano 7 punti e la piazzano al 5° posto solo in virtù della differenza reti (+3) rispetto agli altri coinquilini (rispettivamante DB Rossoblù +8, Altomonte RC +6 e PLM Morrone +5 ndr). Il Campora è una squadra sorniona e camaleontica per come la disegna in campo mister Aceto. In classifica gode di una tranquilla posizione, con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta) precede Mesoraca ed Amantea grazie alla granitica difesa che, come lo scorso campionato, con una sola rete subita, è tra le migliori del torneo. L’impressione che ci sia da aspettarsi una gara tutta tattica.

La vera sorpresa del torneo, sino a questo momento è certamente il Cotronei che con 6 punti è al 6° posto. Dopo la batosta casalinga subita ad opera della DB Rossoblù (0-4 ndr), la squadra di mister Laratta è stata capace prima ad espugnare vittoriosamente il difficile campo del Cassano Sybaris e poi battere in una sorta di derby cittadino il forte Mesoraca (le due squadre condividono lo stesso campo di gara). La trasferta contro il Malvito di mister Vaccaro nasconde diverse insidie, non ultimo la forte necessità di iniziare a fare punti per non perdere ulteriore terreno. I gialloverdi, ancora a quota zero, sono obbligati a fare risultato, le 3 sconfitte consecutive, figlie di una sola rete realizzata contro le 6 incassate, devono diventare, senza andare oltre, il giusto tributo da pagare per l’esordio storico nella categoria.

VE Rende e Soccer Montalto in una sorta di test per la salvezza. I biancoazzurri di mister Carbone raccolgono solo 1 punto (2 sconfitte e 1 pari) e devono iniziare, almeno sul proprio impianto, a raggranellare punti. Non proprio allarme ma 1 rete fatta e 3 subite sono il termometro che determina qualche intervento. La Soccer Montalto di mister Pignataro ha cambiato tanto, nuovi e giovani atleti devono ancora calarsi nella categoria. I 3 punti in classifica non rassicurano il cammino, tra l’altro ottenuti con la vittoria sul campo della matricola Malvito. L’unica rete realizzata e le 7 reti subite (le ultime 5 domenica scorsa in casa ad opera del Campora) sono pesanti da valutare, provare a vincere sarà nei pensieri del trainer.

E per concludere, sfida tra le sfide quella che interesserà il Cassano Sybaris e lo Scalea. Tanti gli aspetti che accomunano le due squadre ad iniziare dallo 0 in classifica. L’unica nota positiva per gli uomini di mister Pugliese è il -5 nella differenza reti rispetto a quello della squadra di mister Mandarano attestato a -8. Gara che tra le altre cose sarà disputata, sulla carta, in casa dal Cassano Sybaris ma sarà l’”Amerise” di Trebisacce ad ospitare la contesa.

Se da un lato (Scalea) c’è l’attenuante del ritardo nella ripartenza, dall’altro (Cassano Sybaris) l’unica scusante potrebbe essere inquadrata nella insufficienza tecnica. Infatti, i biancoazzurri, al pari dei biancostellati, in grandi difficoltà, entrambi lamentano un ritardo numerico e carenze in determinati ruoli. Il tempo è avaro, serve svoltare ma l’impresa diventa ardua se non si hanno a disposizione per il proprio arco le necessarie frecce.