Sarà l’anticipo del sabato tra Mesoraca (4° con 27 punti) e Trebisacce (2° con 31 punti) a riaprire la corsa per le prime piazze. I padroni di casa, collezionando 5 vittorie e 2 pareggi, sono imbattuti in casa e arrivato allo scontro con una serie positiva di 5 risultati utili (3 vittorie e 2 pareggi). I giallorossi dal loro canto possono vantare di non aver mai perso fuori casa (3 vittorie e 4 pareggi). Per i propri obbiettivi, i punti in palio potrebbero valere doppio. Arbitro Carmine Pompilio di Rossano.

La capolista DB Rossoblù Luzzi (34 punti) dovrà giocarsela contro l’AEK Crotone (17 punti) sul sintetico del Centro Sportivo Popilbianco di Cosenza. Il cammino della capolista non conosce macchia, 10 vittorie e 4 pareggi ma proprio 3 di queste ultime subite al “S. Francesco” di Luzzi. I crotonesi devono cercare si smuovere la classifica che, sebbene a +3 dalla zona playout, non può regalare sonni tranquilli. Arbitro Francesco Renda di Catanzaro.

Interessante il confronto previsto al “V. Bianco” tra l’Altomonte RC, 3° con 28 punti, e la PLM Morrone 5° con 26 punti. I rossoblù, dopo il successo di Cotronei, credono nell’inseguimento e faranno di tutto per incassare il bottino. Attenzione alla PLM Morrone, spesso capace di sorprendere sfatando ogni pronostico. Arbitro Simone Tursi di Rossano.

Il Cotronei, 24 punti, deve cancellare la sconfitta interna prenatalizia. L’occasione potrebbe essere ghiotta ma giocare sul campo della Juvenilia non è facile. I padroni di casa hanno sinora costruito il proprio bottino proprio sul campo amico (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Sebbene il Cotronei sia riuscito a vincere per 4 volte fuori casa, nulla può essere dato per scontato. Arbitro Christian Gervasi di Cosenza.

Sersale (21 p) e Campora (15 p) si sfideranno per la dote del match, importante per entrambi, prioritariamente per la classifica ma anche per l’aspetto morale. I giallorossi credono ancora, giustamente, a un piazzamento d’onore per rispettare il programma. Il Campora sta cercando di risalire la china per una posizione di tranquillità. Arbitro Pierfrancesco Staffa di Cosenza.

Nel derby del Tirreno, stessa situazione per l’Amantea (15 p) e lo Scalea (12 p). La blucerchiata dovrebbe dare continuità ai risultati soprattutto a quelli casalinghi, aumentando la media sinora disegnata potrebbe conquistare una salvezza diretta che necessariamente passa dalle gare casalinghe. Attenzione allo Scalea in netta ripresa, pian piano sta scalando posizioni in classifica. Arbitro Luca Vita Carino di Paola.

Scontro salvezza tra Malvito (14 p) e VE Rende (8 p). Sul campo dei gialloverdi è dura, ne sanno qualcosa tutte le prime della categoria che hanno pagato dazio. Tra le pericolanti, però, il Malvito è la più agguerrita diventando la candidata principale a lasciare le sabbie mobili dei playout. Discorso inverso per i biancoverdi ospiti che fuori casa hanno raccolto solo 1 punto in 7 gare (1 pareggio e 6 sconfitte). Per sperare nel miracolo degli spareggi per evitare la retrocessione è necessario portare fieno in cascina. Arbitro Ilaria Leotta di Rossano.

Altro scontro salvezza quello che vedrà impegnati Cassano Sybaris (14 p) e Soccer Montalto (6 p). In epoca recente sarebbe stato uno scontro d’alta classifica, il prossimo mestamente metterà di fronte due squadre in difficoltà con i biancoazzurri al momento fuori dai playout solo per differenza reti con i rossoblù di Montalto in piena crisi. Arbitro Samuele Genoese di Paola.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 14:30, ecco il dettaglio della 15ª giornata:

Mesoraca – Trebisacce (sabato 4 gennaio)

Sersale – Campora

Altomonte RC – PLM Morrone

Malvito – VE Rende

Cassano Sybaris – Soccer Montalto

Amantea – Scalea

DB Rossoblù Luzzi – AEK Crotone

Juvenilia RCS - Cotronei

Classifica alla 13ª giornata:

DB Rossoblù Luzzi 34 -Trebisacce 31 - Altomonte RC 28 - Mesoraca 27 - PLM Morrone 26 - Cotronei 24 - Sersale 21 - AEK Crotone 17 - Campora e Amantea 15 - Cassano Sybaris, Malvito e Juvenilia RCS 14 - Scalea 12 - VE Rende 8 - Soccer Montalto 6.