Si parte, la stagione 2024/2025 è stata in gran parte battezzata con lo start della preparazione atletica che coinvolge le squadre che parteciperanno al campionato di Promozione girone A. Per qualcuna ancora piccoli ritocchi a quella che sarà la rosa degli atleti, il mercato, si sa, riserverà i classici colpi di coda ma il grosso è stato fatto.

Il primo appuntamento stagionale che ufficialmente sancirà la nuova stagione è stato programmato dal CR Calabria per domenica 1° settembre, prima gara del turno a gironi valida per la Coppa Italia riservata alle squadre di Eccellenza e Promozione.

E se da un lato il mercato regala le variazioni degli organici atletici, dall’altro c’è quello che coinvolge i tecnici chiamati a guidare questa o quella squadra. Metà delle partecipanti hanno confermato i propri tecnici, tra queste anche le neopromosse AEK Crotone e Malvito. L’altra metà ha preferito cambiare allenatore probabilmente incarnando la decisione per i propri obbiettivi stagionali.

La DB Rossoblù Città di Luzzi, vincente dei play off di girone della scorsa stagione, ringrazia ma saluta mister Spinelli e concede fiducia a mister Gigi Carnevale soffiando il tecnico ad altre possibili squadre. Lo scorso anno con il DGS PraiaTortora come secondo di mister Aita e tecnico dell’under19, Carnevale ha solo l’imbarazzo della scelta nel decidere gli 11 da mandare in campo, il presidente Gencarelli ha sicuramente vinto l’oscar per il mercato.

L’Altomonte RC non molla Mario Pascuzzo con la conferma meritata arrivata già a margine della sconfitta nella finale play off. Subentrato alla guida tecnica alla sesta giornata di andata, mister Pascuzzo guida la preparazione precampionato iniziata il 5 agosto sul sintetico dell’Academy Montalto Uffugo. Cambio sulla panchina per il Sersale affidata questa stagione a Francesco Galati, tecnico di navigata esperienza chiamato a far primeggiare la propria squadra.

Il Trebisacce continua nel segno di Serafino Malucchi per continuare nel progetto della società del presidente Carlomagno. Valorizzazione dei giovani sfruttando il florido vivaio giallorosso. Cambio radicale invece per il Cassano Sybaris. Non più la totalità, o quasi, di atleti sudamericani ma un giusto equilibrio tra elementi locali o comunque del comprensorio. A guidare i biancoazzurri arriva Carmine Pugliese che dovrebbe essere il punto di partenza per un futuro che dovrebbe prevedere anche ambizioni superiori.

Per la Soccer Montalto è un legame forte quello che unisce società e quel tecnico, Andrea Pignataro, che meglio incarna lo spirito societario. Una squadra, al terzo anno in Promozione, che ha espresso tanti giovani tutti formati nei propri settori giovanili soprattutto al gran lavoro di Pignataro. Il Mesoraca cambia affidando le proprie aspirazioni a Raffaele Varacalli, lo scorso anno, da subentrato, alla guida del Sersale. La società del presidente Londino materializza una rosa importante, dichiaratamente mette nel proprio mirino il salto di categoria.

Anche l’Amantea cambia l’inquilino della panchina che da quest’anno sarà occupata da Andrea Parentela che ha lasciato ottimi ricordi a Crotonei e Caraffa. Un nuovo corso quello della blucerchiata che probabilmente avrà il problema per l’utilizzo del proprio campo. Dopo l’ottima annata in cui sale sul podio con la miglior difesa del campionato scorso, ecco la conferma per mister Tonino Aceto alla guida del Campora. Perde pezzi pregiati ma la società crede nel proprio tecnico e garantirà i giusti rimpiazzi.

L’AEK Crotone vince abbastanza agevolmente il campionato di prima categoria girone B anche grazie al gran lavoro di Francesco Maiolo, impensabile una separazione. La conferma dell’ossatura portante, con gli inserimenti importanti che il presidente Bossi ha sinora garantito, pone Maiolo nelle migliori condizioni per ambire ai piani alti. Rimanendo alle matricole, ecco il Malvito, storicamente al debutto nel campionato di Promozione. Il presidente Maritato non si separa da mister Lucio Vaccaro, alla sua esperienza nella categoria (Real Santagata d’Esaro la prima, ndr). Uomo di fiducia del presidente, mister Vaccaro sarà chiamato al salto di qualità potendo contare su elementi che parecchi suoi giocatori, tra nuovi arrivi e confermati, hanno già affrontato questo torneo.

La Morrone affronta il prossimo torneo con un nuovo presidente, al timone sale Raffaele Spadafora che saluta il Mangone retrocesso e si piazza alla guida degli storici amaranto. Non cambia invece il tecnico, rinnovata fiducia a Mario Magarò promosso quale responsabile tecnico durante la parte finale del campionato d’Eccellenza conquistando solo 13 punti in 10 partire con l’amara retrocessione.

Nelle vicinanze, stesso orientamento per il VE Rende che affida la guida tecnica a Giovanni Carbone. Sale di un gradino il promettentissimo mister che tanto ha impressionato guidando l’under19 regionale. Sembrerebbero risolti i problemi che affliggevano lo Scalea, l’altra retrocessa dall’Eccellenza. Nuovo organigramma della società ma nessuna ufficialità al momento, bocche cucite. Tutti gli indizi indicano che a guidare gli scaleoti potrebbe esserci Nicola Mandarano in uscita dal Diamante di prima categoria. Attese ulteriori notizie nelle prossime ore.

Il Cotronei ha deciso di continuare da dove ha lasciato. In panchina ci sarà ancora Lino Laratta che è riuscito a guidare la squadra verso la salvezza arrivata con la vittoria dei playout.

A Roseto Capo Spulico, lo Juvenilia è al lavoro a piccoli passi. Ritiro scongiurato, il presidente Antonio Bruno ha riacquistato verve anche con il rientro di qualche socio che lo scorso anno aveva abbandonato. In panchina non ci sarà quel Davide Falcone capace di garantire la permanenza nella categoria. Nulla di ufficiale ancora ma, curiosamente, radio mercato riferisce che sarà di nuovo Mario Munno il tecnico incaricato che proprio lo scorso anno venne esonerato a beneficio di Falcone.