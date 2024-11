In una giornata, quella conclusiva, che aveva ben poco da dire, tanti gol nel girone A di Promozione, gare “allegre”, rotazioni e largo ai giovani. Di conseguenza l’ultimo turno solo in minima parte influisce sulla redazione della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Nel momento in cui si guarda al rendimento, allora non si può fare a meno di considerare come Dezai del Cotronei Caccuri abbia dato vita ad una gran bella stagione, accompagnata anche da un cospicuo numero di reti. A prescindere dal bottino conclusivo, però, viene premiato appunto per la costanza delle sue prestazioni, sempre elevate al servizio della squadra di Parentela, quinta in classifica. Il “premio” per quanto fatto quest’anno è anche in questa prima posizione nella Top Ten conclusiva.

In occasione dell’ultima giornata di campionato, Angelo Petrone si è regalato una perla da applausi al Centro Tecnico Federale di Catanzaro contro il Caraffa. Pure in questo caso, applausi per il gesto, ma la Top Ten guarda ovviamente al rendimento offerto nel corso della stagione e sotto questo punto di vista il capitano della Dgs Praia Tortora ha probabilmente disputato una delle sue migliori annate. A seguire Diaco della Rossanese, in crescendo in questo finale di campionato.

Nella graduatoria dei migliori inseriamo quindi Percopo del Cutro: la squadra crotonese cercherà la salvezza ai play out e farà affidamento anche sull’esperto centrocampista. A seguire non poteva mancare Ferracci del Cassano Sybaris, super bomber del campionato, probabilmente destinato a spiccare il volo in categorie superiori. Il difensore Bertini della Dgs Praia Tortora è stato uno dei pilastri della capolista e in campo la sua presenza si è fatta puntualmente sentire e lo stesso vale per l’eclettico Simon del San Fili, altro elemento presente diverse volte nella graduatoria dei migliori. L’esperto De Luca è stato fra i punti di forza del Campora. Bene pure Passafaro, bomber del Caraffa, all’ennesima stagione in doppia cifra. A chiudere l’ultima Top Ten di Zona D non poteva che esserci Renato Prete, da anni ormai uno dei calciatori più prolifici fra i Dilettanti. Anche in questa stagione il centravanti della Soccer Montalto è stato un protagonista assoluto, offrendo un rendimento costantemente elevato.