Capitano e leader difensivo di una Rossanese che sbanca il campo della Soccer Montalto, Antonio Carrozza è il migliore nella classifica di rendimento della 10ª giornata. Il rigore con il quale stende la squadra cosentina è solo la ciliegina sulla torta. Si aggiunge ad una serie di prestazioni puntualmente di rilievo da parte dell’esperto calciatore bizantino, anima e cuore di questa Rossanese al solito mina vagante del torneo.

Alle sue spalle troviamo Piccioni della Dgs Praia Tortora. Un portiere che è un’autentica saracinesca, essendo arrivato alla settima gara consecutiva senza subire alcuna rete. Ovviamente i meriti non sono soltanto i suoi, ma quanto sta facendo Piccioni è di grande rilievo. A completare il podio c’è Passafaro del Caraffa, che torna così a segnare, ma il rendimento del centravanti catanzarese è rimasto elevato anche quando non è andato a segno.

Fra i più bravi del 10° turno ecco Poltero dell’Amantea e Ferracci del Cassano Sybaris (ma di quest’ultimo ne parleremo a breve). La Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, registra quindi la presenza fra i più bravi di Iaquinta del Cotronei Caccuri, Bertini della Dgs Praia Tortora, Tenuta del Real Montalto, Lorecchio del Cotronei Caccuri e Heredia del Campora.

La classifica generale

Arrivati a un terzo del campionato, andiamo quindi a vedere la graduatoria generale, dove si vanno a sommare i punti ottenuti nelle varie giornate. Al comando troviamo Ferracci del Cassano Sybaris, un bomber di rilievo, ma soprattutto uno capace di avere un rendimento puntualmente costante. A quota 28 punti Ferracci precede Bertini della Dgs Praia Tortora, che insegue a 26, leader di una difesa imbattuta in otto delle dieci gare fin qui disputate.

A completare il podio De Paola della Juvenilia Roseto con 25 punti, rimasto in vetta per qualche giornata, proprio come Puoli della Dgs Praia Tortora, al momento in quarta posizione a quota 24.

Subito dietro ci sono Andrea Amendola dell’Amantea (23) e Mazzei del V.E. Rende (21). Nella Top Ten dei migliori di Zona D troviamo quindi Iaquinta del Cotronei Caccuri (20 punti), Simon del San Fili (19), Poltero dell’Amantea (18) e De Pantis della Db Rossoblu (17).