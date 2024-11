Tre difensori ai primi tre posti della classifica di rendimento, del girone A di Promozione, redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. A primeggiare è Gaetano Bertini, esperto centrale difensivo della capolista Digiesse Praia Tortora, squadra dimostratasi particolarmente ermetica, visto che non perde da otto giornate e non ha subito alcuna rete nelle ultime sei gare. L’esperienza e il valore fuori discussione di Bertini contribuiscono alle belle imprese della squadra di Alberto Aita, in grado di vincere anche nel derby di Amantea.

Alle spalle di Bertini troviamo Basile, difensore goleador della Rossanese, anche lui autore di un buon avvio di stagione, alla pari del giovane Maragò della Soccer Montalto, brillante realtà del campionato. I difensori all’assalto, insomma, nella classifica di rendimento del campionato. Subito dietro c’è la conferma del centrocampista De Pantis della Db Rossoblu Luzzi, squadra che sembra in ripresa. Dietro di lui Mazzei del V.E. Rende, dinamico e determinante.

Va ancora a punti Ciccio Corapi: il Cutro non vince ma lui in mediana detta legge. A seguire ecco Carbone del Brutium Cosenza, finalmente incisivo, il solito Badjinka del Real Montalto, Yaya del Cassano Sybaris e Curcio del Campora. Venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:00 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Promozione A dopo la nona giornata.