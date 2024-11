L’esperienza e lo spirito di servizio di Francesco De Pantis si fanno preferire nella giornata numero 8 del girone A di Promozione. La Top Ten in merito al rendimento vede il centrocampista della DB Rossoblu Luzzi al comando e quindi vanno a De Pantis i 10 punti in palio per il vincitore. Dieci punti frutto di un rendimento elevato da parte dell'esperto centrocampista cosentino in una squadra che però finora non ha reso per quanto auspicato alla vigilia del torneo. Alle sue spalle un altro calciatore esperto, il difensore Bertini, leader del reparto arretrato della Dgs Praia Tortora. Anche per lui un buon avvio di campionato e lo stesso vale per il giovane De Paola, sempre più autoritario e determinante con la maglia della Juvenilia Roseto.

Fra i migliori dell’ottavo turno troviamo Dirane della Soccer Montalto e il portiere Gagliardi del V.E. Rende. Bene anche Pedaccio del Cassano Sybaris e Vulcano della Rossanese, le cui prove continuano ad essere convincenti. A punti vanno infine Sbrissa della Juvenilia Roseto, Errigo del Caraffa e Okoye King del Campora.

Venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:00 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Promozione A dopo i primi 8 turni di campionato.