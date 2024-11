Un centravanti in crescita. Uno sul quale puntare per risalire la classifica e conquistare i punti per la salvezza. Stiamo parlando di Ansoumana Badjinka, centravanti del Real Montalto, autore di una bella doppietta, ma soprattutto autentico trascinatore della squadra biancoceleste. L’ex attaccante di Acri e Isola, punta così alla doppia cifra e conquista la prima posizione nella Top Ten della 7ª giornata del girone A di Promozione. A lui, allora, vanno i 10 punti in palio per il migliore di giornata, davanti a Dezai del Cotronei Caccuri. Anche in questo caso parliamo di un centravanti dal rendimento in crescita e quindi la presenza nella Top Ten non è casuale. Prestazione di qualità e forma costante per Mazzei del V.E. Rende, sempre in grado di fornire un contributo essenziale alla causa biancorossa.

Fra i migliori della 7ª giornata troviamo quindi Bongiorno della Rossanese e il debuttante Corapi del Cutro, subito in evidenza con una prestazione di spessore, nella gara pareggiata con la capolista. A seguire ecco Ferracci del Cassano Sybaris, De Paola della Juvenilia Roseto, Piccioni della D. Praia Tortora, Tomasi del V.E. Rende e Yaya del Cassano Sybaris.

Venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:00 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Promozione A dopo i primi sette turni di campionato.