Per la seconda volta in questa stagione è Francesco Perrone il migliore nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Il centravanti della DB Rossoblu Luzzi ha contribuito fortemente all’exploit dei cosentini in quel di Campora, ma al di là della doppietta decisiva, la sua è una nuova prova di spessore, che sta lì a confermare il rendimento in continua ascesa. Nella giornata numero 20, pertanto, a Perrone vanno i 10 punti del migliore, davanti a Belcastro del V.E. Rende, altro attaccante la cui costanza di rendimento rimane puntualmente elevata. Il podio di giornata è quindi completato da Sbrissa della Juvenilia Roseto.

Nell’elenco dei migliori del ventesimo turno troviamo anche Poltero, jolly dell’Amantea, la cui presenza è puntuale su questa rubrica, e Piccioni, portiere para rigori della capolista Dgs Praia Tortora. A punti vanno Sagula della Soccer Montalto, Angelo Petrone della Dgs Praia Tortora, Iaquinta del Cotronei Caccuri, Pedrinho della Db Rossoblu Luzzi e Acosta del Cassano Sybaris.

La classifica generale

Arrivati a due terzi del cammino, andiamo quindi a vedere la graduatoria complessiva, che tiene conto dei punti accumulati nel corso delle giornate. Al comando abbiamo un tandem formato da due centravanti: si tratta di Athos Ferracci del Cassano Sybaris e di Renato Prete della Soccer Montalto, in vetta con 47 punti. Appena due punti dietro ecco il difensore Gaetano Bertini della Dgs Praia Tortora, a 45 punti. Un terzetto in piena corsa per la prima posizione finale, ma anche il quarto in classifica, Puoli della Dgs Praia Tortora, con 43 punti, può ambire al primato e lo stesso vale per Poltero dell’Amantea, quinto con 40 punti.

La Top Ten di Zona D per quanto riguarda la Promozione A vede in buona posizione pure gli inseguitori, a partire dal portiere Piccioni della Dgs Praia Tortora con 37 punti. Le ultime prestazioni hanno fatto lievitare la classifica di Perrone della Db Rossoblu Luzzi, settimo con 34 punti, davanti a Mazzei del V.E. Rende e ad Angelo Petrone della Dgs Praia Tortora con 33. Chiude la Top Ten Passafaro del Caraffa con 32 punti.