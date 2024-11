Da tempo una certezza. Da anni, ovviamente. Gaetano Bertini ha fatto la fortuna di molte squadre e continua ad essere un leader difensivo, un vero e proprio baluardo. Un punto di riferimento, quest’anno, per la Dgs Praia Tortora, squadra leader del girone A di Promozione. Ed è proprio l’esperto difensore palermitano di nascita, ma calabrese di adozione, il primo leader della classifica di rendimento di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Per Bertini delle prestazioni sempre di alto livello da inizio stagione con la maglia del Praia Tortora.

Alle sue spalle, per quanto riguarda la Top Ten del girone A di Promozione ecco Pedrinho della DB Rossoblu Luzzi: per lui un gol e un assist che si aggiungono all’ennesima prestazione di rilievo. Al terzo posto Renato Prete della Soccer Montalto, uno che parla a suon di gol e si sta vedendo anche quest’anno. A seguire abbiamo Puoli della Dgs Praia Tortora e Casciaro del Real Montalto: doppietta per entrambi e una partita di spessore. Non è la prima volta che compare nella classifica dei migliori il jolly Poltero dell’Amantea e poi non poteva mancare Ferracci del Cassano Sybaris, ancora decisivo e non a caso leader nella graduatoria dei bomber del torneo.

Sono quindi andati a punti nella 16ª giornata anche Belcastro del V.E. Rende, Federico della Db Rossoblu Luzzi e Commisso del Caraffa. Venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Promozione A dopo la 16ª giornata.