Sono di Andrea Belcastro, classe 2002, i dieci punti del migliore di giornata, nella classifica di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Il centravanti del V.E. Rende si conferma puntuale sotto porta, ma non è soltanto per le reti, ancora decisive, che ha siglato il motivo per il quale viene premiato. La Top Ten tiene in conto il rendimento e le sue prestazioni sono in continua ascesa, per cui è venuto naturale eleggerlo quale migliore di giornata, per ciò che riguarda il turno numero 18 di campionato. Bene così, allora, per Andrea Belcastro, il quale stavolta vince il “duello” a distanza con Renato Prete, in questo caso una presenza consueta su questa rubrica. Al centravanti della Soccer Montalto vanno i 9 punti previsti per il secondo di giornata, davanti al portiere Gueye della Juvenilia Roseto, che si conferma fra l’altro un abile para rigori.

Fra i migliori della terza di ritorno ecco il centrocampista Percopo del Cutro, davanti al difensore Bertini della Dgs Praia Tortora. A seguire il solito Ferracci del Cassano Sybaris, Policarpio dello Scandale, Angelo Petrone della Dgs Praia Tortora, Camara della Juvenilia Roseto e Heredia del Campora. Venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Promozione A dopo la 18ª giornata.