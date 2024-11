Tocca a Mouhamed Alassani. Nella Rossanese che vede sempre più da vicino l’Eccellenza, fra i calciatori che si sono messi in mostra c’è anche il centrocampista offensivo classe 1988, da diversi anni in Italia e quindi in Calabria. Alle sue spalle numerose esperienze, salvo poi sposare il progetto della Rossanese. Con la squadra bizantina, nell’attuale stagione, 25 presenze, 4 reti e ben 15 assist. Numeri importanti che uniti a un ottimo rendimento, ne fanno il leader della 27esima giornata per quanto riguarda Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Alassani è fra i punti di forza della squadra di Aloisi: i bizantini hanno travolto il Mirto e sono vicinissimi al salto di categoria.

Nella graduatoria dei migliori della 27ªesima giornata, in seconda posizione inseriamo Matteo Casella: anche quest’anno un torneo di vertice e una serie di prove tutte sostanza e quantità. Al solito il buon Matteo corre per due e nella metà campo della DB Rossoblu Luzzi la sua presenza si vede e si avverte. Bene anche il solito Juan Boiero del Campora: piazza un paio di parate delle sue, mantiene inviolata la propria porta per l’ennesima volta e nel momento in cui la squadra festeggia la salvezza in anticipo, è doveroso evidenziare il lavoro di tutti in generale e del portiere in particolare.

Guadio che trascina il V.E. Rende alla vittoria trova quindi spazio nella nostra Top Ten, dove non poteva mancare Giacomo Bongiorno. Nuova stagione dalla doppia cifra per il centravanti della Rossanese, puntuale sotto porta e da tempo in grado di fare la differenza in questa categoria. Ecco quindi Valentino Azzinnaro. Si sa: i bomber in ogni graduatoria di solito si fanno preferire, ma in questo caso a sorprendere, e quindi a meritare le continue nomination, è la regolarità con la quale il centravanti cosentino va puntualmente a segno. Davvero impressionante: gli manca poco per sfondare il muro delle trenta marcature. Siamo quindi nelle battute finali e la continuità di rendimento rappresenta un premio per Antonio Carrozza: l’esperto difensore della Rossanese è se vogliamo il simbolo di una squadra che sta approdando con pieno merito in Eccellenza. Poche parole e tanti fatti.

Completano la classifica dei più bravi Yaya del Cassano Sybaris: un pilastro lì dietro in occasione della preziosa vittoria in casa dell’Altomonte. Bene anche Acebal del Mangone, squadra in corsa per la salvezza. E poi una menzione per Nesticò del Sersale. È andata male la sfida diretta di Cosenza, ma lui ci ha provato colpendo anche una traversa. La classifica generale verrà svelata venerdì sera alle 23.00 in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky) e in replica sabato alle 12.30.