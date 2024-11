Un avvio di stagione roboante per Andrea Puoli. Il centravanti della Digiesse Praia Tortora ha realizzato la seconda tripletta di fila. Sei reti in due giornate per una prima posizione, nella classifica di rendimento del girone A di Promozione, decisamente meritata. È lui il leader del terzo turno ed è quindi Puoli a conquistare i 10 punti che spettano al migliore di giornata nella classifica di rendimento redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

Alle spalle di Puoli completano il podio i cugini Benito e Andrea Amendola, in forza rispettivamente alla DB Rossoblu e all’Amantea, già protagonisti nella passata stagione.

Al quarto posto un altro calciatore in grado di navigare in alto, nella classifica di rendimento, nel torneo precedente: è l’esterno mancino con il vizio del gol, Mario Gallo, compagno di squadra di Puoli al Praia Tortora. A seguire il solito Yaya Karambiri del Cassano e l’eterno Rosario De Luca, per la terza settimana in grado di andare a punti nella Top Ten di Zona D. A seguire Alonso Alvarez della Juvenilia Roseto, Salinas del Cassano Sybaris, Bongiorno della Rossanese e Dirane della Soccer Montalto.