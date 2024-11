Non poteva che essere Athos Ferracci il vincitore della Top Ten della 4ª giornata del girone A di Promozione. La redazione di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese ha premiato il centravanti del Cassano Sybaris, protagonista assoluto in occasione della larga vittoria per 5-2 sul Real Montalto. Si è sbloccato Ferracci e lo ha fatto scatenandosi letteralmente con quattro gol.

A lui i 10 punti previsti per il vincitore di giornata, davanti a Simon del San Fili, un calciatore duttile e determinante, già a punti nelle precedenti gare e spesso nella Top Ten nello scorso torneo di Promozione. A completare il podio c’è Passafaro, attaccante del Caraffa, già in evidenza la passata stagione quando la squadra catanzarese era stata inserita nel girone B.

Venerdì sera alle 22, nel corso della trasmissione Zona D su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Promozione girone A dopo i primi quattro turni di campionato. Per quanto riguarda invece la classifica relativa alla 4ª giornata, c’è la conferma di Gallo, terzino esterno mancino del Praia Tortora e la new entry rappresentata da Liperoti del Cutro. A seguire ancora gol e punti per Andrea Amendola dell’Amantea. Fra i migliori anche Tagliapietra del Praia Tortora, De Paola della Juvenilia Roseto, Petrone del V.E. Rende e Chianello del Campora.