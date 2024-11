Finalmente una giornata in cui si può sorridere, in casa del V.E. Rende. I piani sono stati ridimensionati, ci sono state diverse partenze illustri e qualche new entry, ma Riccardo Petrucci è riuscito a rimettere in piedi la squadra, in grado di ottenere una brillante affermazione in casa della Soccer Montalto. L’occasione è allora propizia per rendere merito a Max Tormann, il difensore argentino prelevato in estate dal Soriano, fra i migliori in occasione dell’ultima giornata di campionato, dove contribuisce ad annullare gli attacchi dei padroni di casa. Una prestazione che merita quindi la prima posizione nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Il centrale biancorosso precede in questa speciale graduatoria il difensore Gianluca Mengoni della Juvenilia Roseto. Classe 2002, viene premiata la sua costanza di rendimento, anche perché finora non ha saltato un solo minuto nelle quattordici gare di campionato fin qui disputate. Ed a proposito di rendimento: non poteva mancare anche questa settimana il bomber Valentino Azzinnaro, fra l’altro autore di una tripletta. Nel momento in cui la Top Ten premia soprattutto il rendimento, viene naturale premiare ancora chi è costante nelle prestazioni e, nel suo caso, segna con frequenza e regolarità.

Ai piedi del podio troviamo Bongiorno della Rossanese, un altro che se ingrana, poi non si ferma più, e Juan Boiero del Campora, squadra che subisce davvero poco, sia per la bravura del portiere, sia per l’applicazione massima della formazione intera in fase difensiva.

A seguire ecco Mazzei del V.E. Rende: se inizia a girare a dovere e se in squadra si trova una certa serenità, lui può fare la differenza. Bene anche Simone Caruso dell’Altomonte: a proposito di costanza nelle prestazioni, non potevamo non menzionarlo questa settimana. Ritorna nella Top Ten l’esperto Carrozza della Rossanese e c’è spazio anche per Locascio del Cassano Sybaris. La presenza di Chianello, a chiudere la Top Ten, è un riconoscimento a carattere personale, per far parte come dicevamo di una squadra veramente difficile da affrontare e da battere. La graduatoria generale verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).