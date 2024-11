Aveva già trionfato una volta e torna a ripetersi. La classifica dei migliori di giornata premia Nunzio Franza, estremo difensore dell’Altomonte, anche quest’anno in gran bella evidenza. Nella passata stagione, in Eccellenza, con la maglia del Rende era finito per tre volte al comando della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, terminando poi anche fra i primi dieci nella classifica generale. Adesso Nunzio Franza è nelle posizioni di rilievo anche nel girone A di Promozione, la cui classifica generale verrà svelata venerdì sera alle 23.00 in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky) e in replica sabato alle 12.30. Intanto il portiere dell’Altomonte si è regalato un’altra partita da protagonista e c’è soprattutto la sua firma nella preziosa affermazione di domenica scorsa in casa del Trebisacce. Alcuni suoi interventi si sono rivelati decisivi ai fini del risultato.

Alle sue spalle troviamo Coppola della Rossanese e non solo perché firma il gol della vittoria dei bizantini. Il centrocampista della capolista (25 presenze in campionato) continua a offrire prestazioni di grande sostanza e qualità. Un punto di forza in più per mister Aloisi. Bene anche Casella della DB Rossoblu Luzzi, uno abituato a correre per sé e per gli altri. Il classico mediano dai sette polmoni, che raramente finisce in vetrina. Ma la Top Ten premia il rendimento e sotto questo aspetto Matteo Casella rimane una garanzia. Poche parole e molti fatti.

Scorrendo la graduatoria dei più bravi ecco Tutino del Sersale: cercavamo la conferma del suo buon momento e l’abbiamo ottenuta. Sta giocando veramente bene e si regala anche una giornata da protagonista in versione goleador. A seguire la presenza, di nuovo, del portiere Selleslagh del Cassano Sybaris e, a proposito di rendimento, un premio spetta anche a Pisani della Soccer Montalto: 25 presenze e 5 reti, per un torneo sopra le righe. Non poteva quindi mancare Azzinnaro della DB Rossoblu Luzzi: su rigore o su azione lui segna sempre o quasi e quindi diventa un obbligo inserirlo nella Top Ten, proprio per la frequenza con la quale va a segno. Infine a punti vanno il solito Carrozza della Rossanese, Giovanni Caruso dell’Altomonte e Grandinetti del Mangone.