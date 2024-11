Ha messo in fila due bomber del peso di Passafaro e Dezai, che pure hanno fatto e stanno facendo bene. Ma nella giornata in cui il centravanti del Caraffa e quello del Cotronei Caccuri incrementano con una doppietta a testa il proprio bottino, in vetta alla Top Ten troviamo un difensore. Il migliore del 13° turno è infatti Giuseppe Tringali, alla seconda stagione con la maglia blucerchiata dell’Amantea e pure stavolta in grado di offrire delle prove di rilievo. Lì dietro è sempre una sicurezza e garantisce affidabilità, presenza e costanza. Per Tringali, inoltre, la perla aggiuntiva della prima rete stagionale e quindi ecco 10 punti che vanno al migliore di giornata.

Detto già di Passafaro e Dezai, al secondo e al terzo posto, ecco Corapi del Cutro: da quando c’è lui le cose vanno meglio. A seguire il tandem micidiale della capolista: Puoli e Petrone infatti continuano a segnare con frequenza e a rendersi sempre pericolosi. Inevitabile ritrovarli nella classifica di rendimento. C’è quindi un altro tandem che ha fatto bene, questa volta del V.E. Rende: si tratta di Belcastro e Mazzei. A chiudere Filippo dell’Amantea e Rocco del Cutro. Venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Promozione A dopo la 12ª giornata.