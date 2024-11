Gara intensa che consegna i 3 punti ai rossoblù. In casa tirrenica le parole del difensore Orrico «Siamo stati sempre in partita ma loro sono una squadra costruita per stare là in alto»

Nella giornata numero nove, del campionato di Promozione A l’Altomonte RC vince 2-1 contro il Campora al termine di una gara intensa, bella e ricca di spunti per il futuro che investirà le duellanti.

La partita

Una prima frazione in cui i padroni di casa hanno gestito meglio l’inerzia della gara, con diverse occasioni favorevoli non concretizzate per poco. Gara sbloccata al 42’ direttamente su calcio di punizione dal limite, traiettoria perfetta quella impressa alla sfera da Danilo Mazzei e squadre al riposo.

Nella ripresa il Campora cambia atteggiamento, passa al 4-3-3 e i risultati si vedono. Per poco non agguanta il risultato quando Pressato, lasciato solo in area, di testa manda alto sulla traversa.

Il raddoppio arriva al 90’ con Zagarese bravo a farsi trovare pronto sull’assist dal fondo di Actis Goretta. Nei 7 minuti di recupero concessi dall’arbitro, Perez al 94’ realizza la rete che mette ansia alla squadra locale ma che, in sostanza, non cambia l’esito finale.

Le parole dei protagonisti

«Penso che la partita i miei ragazzi l’hanno disputata nei migliori dei modi – dice al nostro network a fine gara di mister Mario Pascuzzo dell’Altomonte RC - pressando alto e dando continuità alle nostre azioni creando tante situazioni da rete. Dobbiamo migliorare in alcune cose, non dobbiamo rilassarci. Nei minuti di recupero potevamo gestire meglio quella situazione che il Campora ha sfruttato – conclude il tecnico - credo che il risultato sia giusto con una prestazione ottima. Era importante vincere per mantenerci nel treno con le altre che sopra hanno vinto tutte.»

La replica per l’analisi del Campora è stata affiata al centrale difensivo Claudio Orrico, che nel match di ieri era in tribuna per squalifica «Siamo stati sempre in partita ma loro sono una squadra costruita per stare là in alto. Usciamo sconfitti, di misura, ma consapevoli delle nostre forze. Ci abbiamo creduto sino in fondo, anche sul 2 a 0 ci siamo spinti in avanti e abbiamo accorciato. L’Altomonte RC è una squadra con elementi esperti – ammette il giocatore – hanno portato a casa il risultato anche con la gestione proprio nei minuti finali».