L'Altomonte RC sta mettendo le basi per la prossima stagione, con il neotecnico Lucio Vaccaro che, dopo il suo insediamento, in stretta collaborazione con il presidente Fabrizio Arleo, inizia a delineare la fisionomia della squadra.

La porta rossoblù sarà ancora affidata a Nunzio Franza. Il portiere, giunto al suo terzo "mandato" con l'Altomonte RC, si conferma una certezza tra i pali e un punto di riferimento per l'intero reparto difensivo, garantendo esperienza e affidabilità. Il centrocampo e l'attacco si arricchiscono di talenti già noti ai tifosi. Riconfermato il centrocampista offensivo esterno Francesco Azzaro, giocatore capace di incidere con le sue incursioni e la sua visione di gioco. L'estro non mancherà grazie alla permanenza del talento mancino spagnolo Francisco Alcolada Segura, la cui tecnica e imprevedibilità saranno un'arma in più per mister Vaccaro. A completare il reparto avanzato, una notizia importante è la riconferma del trequartista under Giuseppe Zagarese (2006), la cui visione di gioco e capacità di inventare saranno cruciali per la manovra offensiva.

In difesa, la linea verde è rappresentata dalla conferma del difensore under Salvatore Sapia (2007), che ha già dimostrato grande maturità e affidabilità. Sul fronte offensivo, sempre in quota under, resta in rossoblù l'attaccante esterno Nicola Pio Bonafine (2007), la cui velocità e dinamismo promettono di mettere in difficoltà le difese avversarie.

Queste prime riconferme rappresentano il primo tassello del mosaico che mister Vaccaro e la dirigenza stanno costruendo. L'obiettivo è chiaro: dare continuità a un gruppo che ha dimostrato il proprio valore, integrandolo con innesti mirati per alzare ulteriormente il livello qualitativo della squadra.

Il club ha annunciato altre conferme in arrivo a testimonianza di un lavoro in fermento dietro le quinte. Parallelamente, l'attesa cresce per i nuovi che saranno presentati nei prossimi giorni, a significare che la campagna acquisti dell'Altomonte RC è già entrata nel vivo e promette ulteriori colpi per rafforzare ogni reparto.