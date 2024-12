I rossoblù sono reduci dal successo casalingo contro l’Aek Crotone. Il tecnico: «Mi auguro che anche le prossime gare saranno affrontate con lo stesso furore agonistico». L’attaccante: «Ce la metteremo tutta per arrivare il più in alto possibile»

L’Altomonte RC di mister Pascuzzo vince l’ultima gara interna dell’anno solare battendo per due reti a zero l’AEK Crotonte. Per la concomitanza dei risultati dei diretti antagonisti che sono arrivati dagli altri campi, la compagine rossoblù si riappropria della terza piazza raggiungendo la soglia dei 25 punti (media 1,92 a gara) con 22 reti realizzate e solo 10 subite che la impalma come seconda miglior difesa del torneo.

«Era importante fare una grande prestazione – le parole di mister Pascuzzo ai nostri microfoni -, ci siamo riusciti con una prova di carattere, di orgoglio, ma anche di grande qualità tecnica, nonostante le condizioni del campo di gioco».

Una gara condotta in porto che in un certo senso è da ritenere anche soddisfacente per il profilo dell’intensità: «Penso che la vittoria sia stata meritata. Abbiamo sofferto poco contro una squadra che, a mio avviso, è stata costruita bene con giocatori importanti. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi – conclude il tecnico Pascuzzo - per come hanno interpretato la partita e vorrei, mi auspico, che anche le prossime gare saranno affrontate con quest'intensità e furore agonistico».

A sbloccare il risultato l’attaccante Gustavo Actis Goretta: «Non è importante chi fa il goal, molto più lo erano i tre punti e per fortuna li abbiamo portati a casa». E, sebbene sia da diversi anni in Italia, l’attaccante pensa alla famiglia in Argentina: «Un gol per la famiglia che è lontana e manca tantissimo».

Una classifica che si fa interessante, ecco la sua analisi: «E' una vittoria difficile contro una squadra forte in un campo che per la pioggia di questi giorni è stato difficile giocare». E passando alle prospettive circa l’obbiettivo della stagione: «Noi ce la metteremo tutta per arrivare il più in alto possibile per provare a fare qualcosa di importante».