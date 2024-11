Il 43enne Mario Pascuzzo è il nuovo allenatore dell'Altomonte, ambiziosa formazione che milita nel girone A del campionato di Promozione calabrese. Il tecnico ha preso il posto di Tommaso Marsico che nei giorni scorsi aveva rassegnato le proprie dimissioni. Per l'Altomonte l'avvio del torneo è stato al di sotto delle aspettative visti i soli 8 punti raccolti in 5 giornate. In considerazione della rosa allestita, la società rossoblù punta senza dubbio alle primissime posizioni della classifica, compito che adesso spetterà a Pascuzzo.

La nota dell'Altomonte

La Società Altomonte RC informa che da oggi ha dato incarico quale Responsabile Tecnico della prima squadra al sig. Mario Pascuzzo. Entra a far parte dello staff tecnico il prof. Massimo Murano che si occuperà della preparazione atletica. Mario Pascuzzo, 43 anni (3 ottobre 1980) con Licenza Uefa B, vanta un passato importante con Acri, Olympic Rossanese. Nella stagione 2019/2020 con il Rotonda vince il campionato di Eccellenza dove resta anche nella stagione seguente in Serie D per cinque giornate. L’anno successivo (stagione 2021/2022) ritorna ad Acri disputando prima la finale di Coppa Italia~ (poi persa a vantaggio del Locri per tre reti ad una) e successivamente la Semifinale PlayOff di Eccellenza contro la Reggiomediterranea. Nell’ultima stagione ha guidato la Rappresentativa Under 17 del CR Calabria – Sez. di Rossano conquistando il Primo Posto nel Torneo U17 Magna Grecia. Benvenuto Mister Pascuzzo, Benvenuto prof. Murano!