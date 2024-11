Sta cercando di aiutare la squadra a compiere un’impresa. Nonostante una stagione complicata, il Cutro può rimettere in piedi il proprio campionato conquistando la salvezza. Sarà difficile farlo direttamente, ma anche tramite i play out l’obiettivo si può raggiungere. Per ottenere questo obiettivo, serve l’aiuto di tutti, anche di Francesco Sestito il quale, da estremo difensore, sta regalando prodezze e parate da urlo per tenere a galla la formazione crotonese.

Proprio Sestito è il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, per quanto riguarda la giornata numero 26. Il suo rendimento, elevato come sempre, merita inevitabilmente questo primato di giornata. È Sestito, insomma, il migliore del torneo per quanto riguarda il recente turno nel girone A di Promozione. L’ennesima conferma, quindi, di essere un portiere abile e affidabile.

Nella classifica dei migliori il podio è completato da due calciatori in grado di apparire diverse volte nella Top Ten: si tratta di Simon del San Fili e di Francesco Petrone del V.E. Rende. A seguire troviamo Dezai del Cotronei Caccuri e Percopo del Cutro, calciatori esperti ma di un certo valore, sempre fra i migliori. Quindi ecco Puoli della Dgs Praia Tortora, Carrozza della Rossanese, Sbrissa della Juvenilia Roseto, De Luca del Campora e Angelo Petrone della Dgs Praia Tortora. La classifica generale della Top Ten relativamente al girone A di Promozione verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). Su lacplay.it si possono invece rivedere tutte le puntate.