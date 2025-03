Il Trebisacce è sempre più vicino all’Eccellenza. La vittoria in casa contro l’Altomonte RC e il pari della prima diretta inseguitrice Mesoraca a Sersale porta a 5 i punti di distacco quando mancano solo 4 gare alla fine.

La DB Rossoblù strapazza in casa propria un rimesso Campora. Il Sersale conquista, per differenza reti, la quinta piazza ma con gli stessi punti della PLM Morrone e Cotronei. Sul fondo, in casa cade malamente Malvito mentre la Soccer Montalto da segnali di vita. Pari tra e altre pericolanti Juvenilia RCS e VE Rende.

Top 3 di LaC Sport

Ecco la nuova proposta per la Top 3 della 26ª giornata del campionato di Promozione calabrese girone A. Il dettaglio:

Il primo posto per Juan Leonori, attaccante del Trebisacce. Realizza la rete da 3 punti che per l’economia della classifica sono più che d’oro. Pronto a trovarsi al posto giusto al momento giusto, capitalizza sottoporta da palla inattiva.

Secondo posto per Antonio Russo, attaccante del Sersale. Rete n 80 e la squadra conquista il 5° posto in classifica grazie al punto conquistato contro il forte Mesoraca con la sua rete a pochi minuti dalla fine.

Terzo posto per Mauricio Tesare, centrocampista del Cotronei. Una traiettoria balistica su palla inattiva per chiudere la gara vittoriosa contro la PLM Morrone con conseguente aggancio agli stessi avversari. Il Cotronei rientra nel “circolo dei grandi” anche per la crescita esponenziale di questo calciatore in una categoria che gli sta stretta.