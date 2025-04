Fatale per l’allenatore è stata la sconfitta di ieri in casa della Morrone per 1-0. Dopo la sosta i biancostellati faranno visita al Sersale

Una sola vittoria nelle ultime sette uscite e cinque punti racimolati nel periodo citato. Non è ancora chiuso il discorso salvezza per lo Scalea che nella ventottesima giornata del campionato di Promozione A, perde per 1-0 in casa della Morrone e adesso deve guardarsi dietro, per non rischiare di scivolare in un insidioso e traditore play out.

Non è stato senza conseguenze comunque lo scivolone in terra cosentina dal momento che, subito dopo la sconfitta esterna, la società bianco/stellata ha annunciato l'esonero del tecnico Antonio Germano.

Scoppetta succede a Germano

L'annuncio è arrivato direttamente dalle pagine social del club: «La società Scalea Calcio comunica che Antonio Germano è stato sollevato dal suo incarico di allenatore. La società desidera ringraziarlo per il lavoro svolto in queste mesi. Inoltre auguriamo allo stesso le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera, al suo posto siederà in panchina per il prossimo match il Vice allenatore Antonio Scoppetta». Adesso due settimane di pausa e poi ultimi 180 minuti di fuoco che vedranno prima lo Scalea far visita a un Sersale con sete di play off, e poi chiuderà con quello che potrebbe essere un vero e proprio spareggio play out contro l'Amantea.