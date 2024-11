È il momento di Luca Raimondo. Il suo dinamismo, la sua freschezza, quei chilometri percorsi senza soste e quegli spunti di qualità non passano inosservati e quindi ecco il primato nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Il centrocampista della Soccer Montalto si regala una giornata da protagonista siglando il gol della vittoria in casa del Mangone, ma al di là della prodezza personale, viene premiata la sua costanza di rendimento, perché è dall’inizio del campionato che sta facendo valere i propri mezzi al servizio della squadra rossoblù.

A Raimondo vanno pertanto i dieci punti del migliore di giornata, andando a precedere un altro mediano di grande dinamismo, quantità e qualità che risponde al nome di Juan Heredia, autentico protagonista nella gara vinta dal Campora contro il Mirto Crosia, ma anche lui in grado di offrire prestazioni sempre in crescendo. E poi ecco il difensore goleador Ramiro Fabian Ferreira, ancora a segno per la Rossanese, capolista con pieno merito del torneo.

Ai piedi del podio, ma ancora presente nella Top Ten del girone A di Promozione c’è Nunzio Franza, esperto portiere dell’Altomonte, nuovamente decisivo fra i pali. Il leader dei marcatori è Valentino Azzinnaro della DB Rossoblù e pure lui è uno che compare spesso della graduatoria dei più bravi, proprio per la costanza di rendimento e, in questo caso, di realizzazioni. Bene Simone Caruso dell’Altomonte, il quale vede la porta con una certa frequenza.

Una menzione per la giornata numero undici va a Ortega della Juvenilia Roseto, anche per il rigore decisivo parato a Russo del Sersale. Bene anche Portesi del Cassano Sybaris, Arena del Cotronei e Pignataro della Soccer Montalto. La graduatoria generale verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).