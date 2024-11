Ed eccoci pronti a seguire un’altra tappa del campionato di Promozione girone A, nel fine settimana del 19 e 20 ottobre in programma il sesto turno del girone di andata. Si iniziano a intuire le griglie delle protagoniste che, chi per un e chi per un altro, battaglieranno sul campo a caccia di punti importanti.

Nell’anticipo di sabato 19, il Mesoraca aspetta l’Amantea. I padroni di casa, posizionati nella parte nobile della classifica con 10 punti, arrivano dalla vittoria esterna contro il fanalino di coda Scalea. Di contro, l’Amantea deve cancellare la brutta sconfitta interna subita nell’ultima giornata per dare certezza di aver voltato pagina.

Il Sersale contro la Soccer Montalto deve iniziare a fare sul serio, i 3 pareggi consecutivi devono diventare un ricordo, soprattutto per innaffiare le dichiarate velleità di classifica che oggi la vedono fuori da ogni contesto di successo con solo 7 punti. La Soccer Montalto è una squadra giovane ma non per questo vittima sacrificale predestinata. Vero che è in netta controtendenza rispetto agli 2 campionati precedenti, i risicati 4 punti in graduatoria la collocano in basso ma il cammino fuori casa è da primato, nelle altre 2 uscite non ha mai perso ottenendo 1 vittoria e 1 pareggio.

Il Trebisacce, in cima alla vetta unitamente alla DB Rossoblù Luzzi, si confronterà con l’AEK Crotone che insegue a solo 2 lunghezze. Entrambe non hanno mai perso sinora ma nelle precedenti uscite i pitagorici hanno raccolto solo 2 pareggi. I giallorossi sul proprio campo difficilmente lasciano punti agli altri, nel racconto della stagione, in due gare altrettanti successi.

Il VE Rende, altra squadra con promettenti giovani, avrà di fronte il Cotronei che arriva con 9 punti in classifica, forse una delle belle sorprese di questo torneo, almeno sino ad ora. La storia di questa stagione dice che per i biancorossi sono arrivati solo 2 pari e 3 sconfitte che determina un pericoloso penultimo posto fermo a 2 punti. Il Cotronei è una squadra che non conosce mezze misure, o vince o perde, lo dicono le 3 vittorie (2 in casa e 1 fuori) e le dì2 sconfitte (1 in casa e 1 fuori).

Il Malvito, a 3 punti, ospiterà lo Scalea fermo ai box ancora con 0 punti. Per quanto possa sembrare facile per i padroni di casa, il coefficiente di difficoltà non è da sottovalutare. Il Malvito contro una sola vittoria sul proprio campo sinora ha perso in 4 occasioni, pagando a caro prezzo la prima esperienza storica nel torneo. Gli ospiti arrivano alla gara dopo una settimana movimentata con le dimissioni del ds Rinaldi e con la posizione a rischio di mister Mandarano. Spogliatoio agitato, servirà la massima concentrazione per aiutare il proprio tecnico.

Campora con i 5 punti conquistati grazie a 1 vittoria e 2 pareggi è pronto al confronto contro il PLM Morrone che di punti ne vanta 10 grazie a 3 vittorie e 1 pareggio. Se il punto forte per i locali è sempre stata la difesa (miglior difesa al termine dello scorso campionato con 23 reti) quest’anno subisce qualcosa in più, a pari condizioni con l’ultimo torneo giusto il doppio con le 4 reti subite. Il PLM Morrone, insieme ad altri, con 10 reti, vanta il secondo miglior attacco, di contro però ne subisce 7. L’obbiettivo è migliorare la fase difensiva e continuare a navigare nella parte alta della classifica.

Occhio a Cassano Sybaris – Altomonte RC. Il club cassanese, con i 6 punti in graduatoria, sembra aver ritrovato la verve inizialmente latitante. Dopo le prime 3 gare perse, arriva da 2 vittorie consecutive con ben 6 reti realizzate equamente consegnate a Scalea e Amantea. Le 7 reti realizzate vanno in contrasto con le 6 subite. Nell’ultimo torneo, cassanesi bestia nera dell’Altomonte RC avendoli battuti sia nella gara di andata e sia in quella di ritorno per 1 a 0. L’Altomonte RC, quota 10 in classifica, arriva sulle sponde dell’Eiano dopo aver l’aria del proprio campo, sinora costretto a giocare sempre “in trasferta”. La sconfitta di misura nella scorsa giornata contro la capolista DB Rossoblù restituisce fiducia e consapevolezza nei propri mezzi.

E in chiusura, la co-capolista DB Rossoblù aspetterà lo Juvenilia RCS, 4 punti in classifica, che nell’ultima gara ha imposto il pari al Sersale. Sulle potenzialità della squadra di casa non c’è nulla da aggiungere, qualità e quantità oltre a competenza la individuano quale favorita ma attenzione ai rossoblù ospiti veloci e che non hanno nulla da perdere. Nelle due uscite, ospiti sempre perdenti mentre la DB Rossoblu, nelle due gare interne ne ha vinto una e concesso un pari.

La sesta giornata di domenica 20 ottobre sarà l’ultima gara che avrà lo start alle 15:30, dalla prossima, spostando le lancette indietro di 60 minuti passando quindi all’ora solare, si inizierà alle 14:30. E come sempre, pur cercando di trovare indizi per azzardati pronostici, tutto resta affidato al campo capace di confermare o smentire quello che resta tra i giochi più belli del mondo.

La sesta giornata

Mesoraca-Amantea (sabato)

Campora-Plm Morrone

Cassano Sybaris-Altomonte

Db Rossoblù Luzzi-Juvenilia Roseto

Malvito-Scalea

Sersale-Soccer Montalto

Trebisacce-Aek Crotone

VE Rende-Cotronei