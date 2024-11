Valentino Azzinnaro leader con 43 punti e Antonio Carrozza alle sue spalle a una sola lunghezza di distanza. Nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, il centravanti della DB Rossoblu riparte al comando, tallonato però da molto vicino dal difensore della Rossanese. La graduatoria relativa al girone A di Promozione considera il rendimento dei vari calciatori, attribuendo settimanalmente un punteggio a scalare ai migliori dieci, per andare poi a formare la classifica generale. E allora in tema di rendimento, la vena realizzativa di Azzinnaro è costante così come le prestazioni di Carrozza, a dimostrazione ulteriore che Zona D tiene in conto ogni ruolo e che chiunque può lottare per il primo posto finale. In entrambi i casi parliamo di calciatori puntualmente affidabili, in grado di trascinare i compagni di squadra, ognuno in base al proprio ruolo.

Molto vicino al duo di testa c’è adesso Matteo Nesticò, estro e fantasia al servizio del Sersale. Si trova a quota 39 punti e proprio lui, come abbiamo avuto modo di vedere, è stato il migliore di giornata per quanto riguarda la prima di ritorno. Con un Nesticò in gran spolvero, la corsa al vertice si infiamma e tutto può accadere ma attenzione, perché coloro che stanno dietro non sono da meno, in particolare il tandem di portieri di Campora e Amantea, vale a dire Bojero e Cortaberria, in quarta posizione con 31 punti. Subito dietro c’è Gigi Le Piane dell’Altomonte, il quale precede a sua volta il ritrovato Renato Prete: attenzione al bomber della Soccer Montalto, fra l’altro campione in carica.

La Top Ten dei migliori del girone A di Promozione, secondo Zona D, vede quindi Bongiorno della Rossanese in ottava posizione con 25 punti, davanti a Simone Caruso dell’Altomonte con 24 e Locascio del Cassano Sybaris con 22. Ecco, quindi, gli altri classificati, non ricompresi nella Top Ten, fino alla quindicesima posizione: Coppola della Rossanese, Colosimo del Sersale (adesso al Mesoraca), Dirane e Franza dell’Altomonte e Jarar del Trebisacce.