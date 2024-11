Il rigore respinto a Le Piane ha rappresentato la classica ciliegina sulla torta, ma a prescindere dalla prodezza è il rendimento di Nicolas Selleslagh a fare la differenza. D’altronde stiamo parlando del terzo portiere meno battuto del campionato, pur militando in una squadra che si trova nella parte destra della classifica. L’estremo italo argentino continua a offrire prestazioni di sostanza, dando sicurezza all’intero reparto di una squadra in evidente crescita, tanto da ver fatto sei punti nelle ultime due gare contro VE Rende e Altomonte, formazioni costruite per salire di categoria. Nicolas Selleslagh è così il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese per quanto riguarda la dodicesima giornata di campionato del girone A di Promozione.

Alle spalle del portiere del Cassano Sybaris troviamo il centravanti Jarar del Trebisacce e Juan Trento dell’Amantea, entrambi autori di una buona prestazione. Quindi due conferme: Nesticò del Sersale e Carrozza della Rossanese. A seguire un altro elemento del Cassano Sybaris: Locascio, e tre calciatori spesso menzionati fra i migliori di giornata: Ventura del Mesoraca, Azzinnaro della DB Rossoblu Luzzi e Bongiorno della Rossanese. A chiudere Sidoti del Campora. La graduatoria generale verrà resa nota venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky).