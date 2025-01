Il Sersale contro l’Amantea vuole restare nella scia dei play off. Test impegnativo per la PLM Morrone contro la Juvenilia. Cassano Sybaris-AEK Crotone, scontro per allontanare la zona play out. Oggi pomeriggio anticipo tra Mesoraca e Soccer Montalto

Con la prima giornata del girone di andata in programma domenica 12 gennaio si completa il giro di boa per il campionato di Promozione girone A. Un turno, il 16°, che riserva confronti interessanti e che potrebbe legittimare i diversi movimenti di mercato che hanno, in più di una, modificato l’organico atletico.

La giornata si apre con l’anticipo tra Mesoraca e Soccer Montalto, rispettivamente 4° con 27 punti e ultima con solo 6. Sulla carta, i padroni di casa godono di tutti i favori del pronostico ma, come in alcuni casi accade, nulla può essere dato per scontato. Intanto il Mesoraca arriva da una sconfitta interna inflitta dal Trebisacce, che potrebbe aver fatto danni a livello mentale. Nulla è perso, quantomeno per il piazzamento playoff. La Soccer Montalto ha raggranellato i propri 6 punti esclusivamente fuori casa (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte) e la disperata necessità di rincorrere almeno i play out ne fanno un’avversaria da prendere con le pinze. Arbitro Matteo Naccarato di Cosenza.

La DB Rossoblù Luzzi, regina sin ora del torneo, ospiterà il Cotronei tornando nuovamente a giocare al “S. Francesco” di Luzzi dopo la parentesi al “Popilbianco” di una settima prima. La capolista sul proprio terreno ha sofferto, rispetto a gare in trasferta, più del dovuto, lo dimostrano i 3 pareggi oltre le 5 vittorie conservando lo 0 nelle sconfitte sia in casa che fuori. Un particolare che accomuna le due sfidanti, il Cotronei fuori casa ha primeggiato in 5 occasioni rispetto alle 3 gare casalinghe. Altra curiosità che lega sia la DB Rossoblù Luzzi e sia il Cotronei è rappresentato da essere le due formazioni che, rispetto allo scorso torneo, sono le due squadre che hanno migliorato il rendimento in classifica, +14 per gli ospiti e +10 per i padroni di casa. Arbitro Salvatore Gallella di Catanzaro.

Il Trebisacce, vicecapolista con 34 punti, farà visita a un Malvito in salute che ora veleggiata a centro classifica con 17 punti lasciando la zona playout lontana, però, solo di 2 punti. La forza dei giallorossi è risaputa, la posizione in classifica non è casuale e la conferma, laddove ce ne sia ancora bisogno, arriva dalla vittoria esterna ottenuta nell’ultimo turno di andata sul campo del Mesoraca. DI contro, però, a Malvito tutti hanno avuto vita difficile, eccezzion fatta solo per la Soccer Montalto unica ad averci vinto. Anche “le grandi” hanno dovuto accontentarsi, nel migliore dei casi, di un pareggio. I nuovi innesti hanno alzato l’asticella dei gialloverdi che ora fanno più paura, soprattutto sul proprio campo. Arbitro Christian Morgese di Vibo Valentia.

Altra gara che non ha nulla di scontato è quella tra l’Altomonte RC e lo Scalea. I rossoblù approcciano alla gara dopo la gara “per cuori forti” terminata 2-2 contro la PLM Morrone di 7 giorni fa. Sotto di 2 reti, riescono a riprenderla nell’ultimo quarto d’ora e sfiorano la vittoria nel recupero finale centrando la traversa. Menzione a parte lo merita lo Scalea che inizialmente ha pagato lo scotto della retrocessione dal campionato di Eccellenza. L’avvicendamento tecnico e l’arrivo di nuovi atleti hanno sortito benefici risultati con una serie di risultati, gli ultimi 3 utili consecutivi (2 vittorie -1 interna e 1 esterna – e un pareggio interno) con la lontana sconfitta subita a Cotronei nel 12° turno. Arbitro Davide Gagliardi di Lamezia Terme.

Altro confronto da seguire è quello tra la Juvenilia RCS, terzultimo con 14 punti, e la PLM Morrone al 5°posto con 27 in virtù della differenza reti. I rosetani in settimana, hanno richiamato alla guida tecnica il tecnico Falcone che nei precedenti 2 campionati, sempre subentrando in corsa, ha contribuito a mantenere la categoria. Forte anche di nuovi calciatori, la squadra di casa sarà un avversario ostico per la PLM Morrone che ancora deve metabolizzare l’aver sprecato un doppio vantaggio in casa della diretta rivale Altomonte RC. Tra le insidie, il capo del comunale di Roseto Capo Spulico è stato un ostacolo per le squadre più tecniche favorendo l’agonismo. Arbitro Eugenio Izzo di Paola.

Il Sersale (24 punti), dopo aver ritrovato la strada che porta alla vittoria, ospiterà l’Amantea (15 punti) risucchiata per differenza reti in zona playout. La blucerchiata fuori casa ha ottenuto solo una vittoria, oltre a 1 pareggio e 5 sconfitte. La sconfitta interna subita nel derby contro lo Scalea nell’ultima di andata la costringe a cercar di portare a casa punti preziosi. I giallorossi di Sersale, in gran spolvero, credono al piazzamento playoff e sono coscienti che non si può concedere nulla, quantomeno in casa. Eventuali passi falsi potrebbero rivelarsi deleteri. Arbitro Matteo Zappa di Cosenza.

Cassano Sybaris e AEK Cotrone, entrambe con 17 punti, si giocano il posto a centro classifica. L’obbiettivo dei cassanesi è sfruttare al meglio il fattore campo con la seconda gara casalinga consecutiva dopo aver battuto la Soccer Montalto nella prima. Una sorta di limbo la zona della classifica nelle quali le due squadre sono piazzate, lontano solo 2 punti da quella rossa dei playout. Vincere potrebbe essere augurale per entrambe per inseguire la salvezza diretta, un pareggio non serve a nessuno. Arbitro Antonio Francesco M. Lamberti di Paola.

Chiudiamo la nostra rassegna con Campora (15 punti) e VE Rende (8 punti). Entrambe hanno vissuto una settimana agitata, reduci soprattutto dalle separazioni dai propri tecnici, confermata per il Campora e rientrata con il VE Rende. Se per il Campora la situazione è relativamente più tranquilla rispetto solo agli avversari, il VE Rende vive una stagione di basso profilo occupando la penultima posizione in classifica e lontana dalla terzultima di 6 punti. La gara diventa di una importanza capitale, cedere ancora punti non è più consentito se si crede nella salvezza pur passando anche dai playout. Un pareggio e 7 sconfitte fuori casa per il VE Rende mentre il Campora in casa ha vinto 2 gare, pareggiare altre 2 e perso in occasioni. Arbitro Paolo Michele Basile di Vibo Valentia.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 14:30, ecco il dettaglio della 16ª giornata:

Il programma

Mesoraca – Soccer Montalto (sabato 11 gennaio)

Sersale – Amantea

Altomonte RC – Scalea

Malvito – Trebisacce

Campora – VE Rende

Cassano Sybaris – AEK Crotone

DB Rossoblù Luzzi – Cotrone

Juvenilia RCS – PLM Morrone

La classifica

DB Rossoblù Luzzi 37 -Trebisacce 34 - Altomonte RC 29 - Mesoraca, PLM Morrone, Cotronei 27 - Sersale 24 - AEK Crotone, Cassano Sybaris, Malvito 17 – Campora, Amantea e Scalea 15 - Juvenilia RCS 14 - VE Rende 8 - Soccer Montalto 6.