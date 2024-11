Una giornata, la 22ª del girone A di Promozione, con i portieri in bella evidenza e, in entrambi i casi, non è una novità. Nunzio Franza conquista la prima posizione nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. L’estremo difensore dell’Altomonte si conferma abile fra i pali e con alcune prodezze spettacolari mette a tacere le velleità della capolista Rossanese, costretta a cedere il passo anche a causa dello stesso Franza. Un portiere sicuramente sprecato per la categoria, dal rendimento spesso e volentieri elevato, proprio come Vasco Cortaberria, una novità di questa stagione, scelto dall’Amantea per difendere la propria porta.

Nella gara con la Juvenilia Roseto lo superano solo su rigore, ma sempre dagli undici metri sventa un altro tentativo e ribadisce i propri numeri: quello di domenica scorsa è addirittura il quarto rigore parato. Un vero e proprio specialista. Meritata allora la posizione elevata nella graduatoria dei migliori, giusto alle spalle di Franza. A completare il podio c’è il dinamico Francisco del Sersale: 22 presenze (su altrettante gare disputate) e sei reti al servizio di una squadra che sembra in salute (ma si attendono conferme).

Fra i migliori della 22ª giornata troviamo quindi Dolce del Mesoraca: esperienza tanta e qualità da vendere. La squadra crotonese sale ancora e per Dolce le prestazioni sono puntualmente di un certo rilievo. Quindi c’è il ritorno di Le Piane dell’Altomonte nella Top Ten: è lui a spezzare l’equilibrio e a punire per primo la capolista. Bene anche Kone del Trebisacce e c’è quindi un altro rientro nella graduatoria dei migliori, ossia quello di Azzinnaro della Db Rossoblu Luzzi. Completano la Top Ten Rivainera del Cotronei, De Luca della DB Rossoblu Luzzi e Colosimo del Mesoraca.

Venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).