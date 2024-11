A sei giornate dalla fine ha già migliorato il bottino di reti firmato nella passata stagione, quando arrivò a quota 5. Un’altra annata sopra le righe per Jeremias Heredia, trequartista offensivo del Campora, leader settimanale della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Lui in verità i gol ama farli fare ai compagni, perché di assist ne serve parecchi e anche nell’attuale torneo di Promozione A è uno dei migliori rifinitori. Classe 1998, estro e fantasia non gli mancano. Le sue giocate mandano in tilt gli avversari e consentono al Campora di trovare delle giocate risolutive ai fini del risultato. Non a caso nella classifica di rendimento è da tempo nei primi venti posti. Con i dieci punti ottenuti nell’attuale giornata, Jeremias Heredia ovviamente salirà ancora nella graduatoria generale, che verrà resa nota venerdì sera alle 23.00 in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).

Il podio della 24esima giornata saluta quindi la presenza di Ramiro Fabian Ferreira della Rossanese, difensore arcigno e con il vizio del gol, fra i leader di un reparto che regge l’urto anche a Trebisacce e porta a termine la dodicesima gara senza subire reti. Anche Ferreira è da tempo fra i migliori nella graduatoria generale. Al terzo posto c’è quindi Pedrinho del V.E. Rende, il quale garantisce un gol pesante e la solita corsa alla sua squadra in occasione della preziosa vittoria di Cotronei.

Scorrendo la graduatoria dei più bravi troviamo il portiere Cortaberria dell’Amantea: non deve compiere chissà quali grandi parate, però il rendimento resta sempre alto, anche perché ha dato un grosso contribuito in termini di esperienza e di presenza a una squadra che in undici partite non ha subito reti. Al contrario, i gol, pesanti, li firmano spesso e volentieri Azzinnaro della DB Rossoblu Luzzi (sempre a segno, cinque volte, nelle ultime quattro giornate) e Bongiorno della Rossanese, il quale firma un gol pesantissimo a Trebisacce con il quale i bizantini avvicinano sempre di più l’Eccellenza. Completano quindi la Top Ten dei più bravi Alessandro Prete della Soccer Montalto, Nesticò del Sersale, Le Piane dell’Altomonte e Juan Trento dell’Amantea.