Si chiama Juan Martin Bojero il protagonista della giornata numero 8 di campionato. L’estremo difensore del Campora è il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Il secondo rigore parato, ma anche la solita sicurezza fra i pali e quindi un rendimento sempre elevato, pongono Bojero al comando nella classifica di giornata dei migliori, ma come vedremo questo non è il solo primato per un portiere che, alla seconda stagione con la squadra del Campora, continua ad offrire prestazioni all’altezza della situazione, per la gioia dei compagni, del club, dei tifosi e dello staff tecnico, a cominciare dal preparatore dei portieri, Giuseppe Scambia.

Nella Top Ten della giornata numero 8 di campionato, un altro portiere in evidenza: è Nunzio Franza dell’Altomonte. Anche per lui un rigore parato e non solo, perché le sue prodezze consentono alla squadra di Pascuzzo di piegare il V.E. Rende. In un girone A di Promozione che, per certi aspetti, sembra un torneo di Eccellenza 2, il podio dei migliori di giornata è completato da Matteo Nesticò del Sersale: e se ingrana lui, per i giallorossi ci saranno delle gran belle prospettive.

Un gol in acrobazia rappresenta la ciliegina sulla torta di un’altra gran bella prova da parte di Bongiorno della Rossanese, presente in questa graduatoria assieme al compagno di squadra Carrozza, ad un altro portiere protagonista del girone, Cortaberria dell’Amantea, Colosimo del Sersale, Le Piane dell’Altomonte, Mancini del Mirto Crosia e Graziadio del Cassano Sybaris.

La classifica generale

Juan Martin Bojero fa “all in”: il portiere del Campora balza al comando della graduatoria generale. Un classifica cortissima, con sorprese continue giornata dopo giornata. Bojero quindi in vetta con 23 punti, precedendo un altro portiere: “Vasco” Cortaberria dell’Amantea, secondo ad appena un punto di distanza. Subito dietro ecco Carrozza della Rossanese.

C’è quindi un terzetto ad inseguire: Colosimo del Sersale, Dirane dell’Altomonte e Vitale del V.E. Rende a quota 20. In settima posizione ecco il bomber Azzinnaro della DB Rossoblu Luzzi con 19 punti. In ottava posizione si registra il balzo di Gigi Le Piane il quale affianca così Renato Prete della Soccer Montalto a 18. Chiude la Top Ten del girone A di Promozione il centrocampista Scozzavafa del Sersale con 17 punti.