Torna la classifica di rendimento anche per quanto riguarda il girone A di Promozione. Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, riaccende i riflettori sul campionato e, per quanto riguarda la seconda giornata, premia il giovane esterno dell’Altomonte, Oussama Dirane. Classe 2005, ambidestro con il vizio del gol, già nel Settore giovanile, la passata stagione ha siglato 9 reti con la Soccer Montalto. Nelle prime uscite si è subito messo in luce con l’Altomonte, società ambiziosa che ha puntato forte anche sulle sue qualità.

Nella giornata numero due, sul podio dei migliori ci vanno quindi Bilello del V.E. Rende, decisivo con una doppietta e con tante belle giocate, e Kone del Trebisacce, anche lui a segno in due circostanze, ma autore comunque di una bella partita. A seguire troviamo Socievole dell’Amantea, calciatore giovane, in crescita e dalle grandi possibilità. C’è la sua firma nel primo successo dei blucerchiati.

Poi c’è una conferma, rappresentata dall’evergreen Rosario De Luca, del Campora, autore di un buon avvio di stagione. Quindi ecco Le Piane dell’Altomonte, De Pascale del Campora, Coppola della Rossanese, Vitale del V.E. Rende e Mbengue del Mirto Crosia.

Facendo un passo indietro, invece, ecco i migliori dieci della prima di campionato: De Luca del Campora, Dolce del Mesoraca, Colosimo del Sersale, i fratelli Renato e Alessandro Prete della Soccer Montalto, Scozzafava del Sersale, Alassani della Rossanese, De Paola del Trebisacce, Ortolini del Mesoraca e Ratto del Cassano Sybaris.